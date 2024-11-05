Политика не помешает Юре Борисову получить номинацию на «Оскар»

Номинация Юры Борисова на «Оскар» была бы оправданной, поскольку образ, представленный актером в «Аноре», более понятен для американской аудитории, чем персонаж Марка Эйдельштейна, заявила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Российский актер Юра Борисов может получить номинацию на главную кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора», сообщили издания «Variety» и «IndieWire». Согласно прогнозу, россиянин может побороться за награду с американскими актерами Кираном Калкином из фильма «Настоящая боль», Гаем Пирсом из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензелом Вашингтоном из «Гладиатора-2». Ромодановская заявила, что подобная номинация была бы заслуженной.

«Скорее всего, у Юры Борисова будет номинация. Я думаю, что "Анора" в этом году получит много разных номинаций, в том числе и на "Золотом глобусе" и на "Оскаре". Фильм уже представлен на «Gotham Awards», например. Что касается двух российских актеров в этом фильме - Юра Борисов более фактурный, играет "подходящую" роль, соответствующую представлению американцев о русских, - полубандита, полугопника, но доброго внутри. Юрий Борисов хороший актер, думаю, такие номинации справедливы», - сообщила она.

Как добавила собеседница НСН, политика вряд ли помешает российскому актеру получить номинацию на «Оскар».

«Политический фактор в этом случае практически нулевой. Премия устроена таким образом, что голосуют несколько тысяч человек. Отрегулировать их практически невозможно. Скорее работает фактор известности. Если бы "Анора" не попала в конкурс Канн, то, скорее всего, прошла бы незаметной и для премий. Теперь у фильма больше возможностей, поскольку он уже имеет "Золотую пальмовую ветвь". Это весомый аргумент в пользу номинации фильма и в пользу призов. А призы - это уже лотерея, которую никто не может предугадать», - заключила она.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за свою роль в фильме «Анора». В этой категории ему предстоит конкурировать с такими артистами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Даниель Дедуайлер за «Урок фортепиано», Гай Пирс за «Бруталист» и Кэти О’Брайан за «Любовь истекает кровью».

Фильм «Анора» также номинирован на премию за «Лучший фильм», конкурируя с «Претендентами» Луки Гуаданьино. Кроме того, режиссер Шон Бейкер получил номинацию, а актриса Майки Мэдисон борется за звание «Лучшей главной роли». Итоги награждения будут объявлены 2 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».