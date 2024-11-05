Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка «Москино»

Москва должна снова стать лидером мирового кинопроизводства. Кинопарк «Москино» способствует развитию индустрии в России, при этом он также интересен для туристов, так как показывает изнанку процесса производства фильмов. Об этом во вторник, 5 ноября, заявил режиссер театра Эдуард Бояков.

— На меня большое впечатление произвел кинопарк «Москино». Это действительно огромный масштаб. Но это еще и хорошая, умная идея. Пришло время, когда мы должны уже не просто делать не хуже, чем Голливуд, а становиться снова лидерами кинопроцесса, как было в 1920–1930-х годах, когда мы всему миру диктовали и темы, и технологии, — считает режиссер.

Площадки московского кинопарка представляют собой огромный выбор объектов для съемок. Среди них можно увидеть городские улицы, квартиры и режимные объекты. Люди интересуются такими вещами, так как в кинопарке можно увидеть воочию, как создается киноискусство, передает его слова агентство городских новостей «Москва».

В честь Дня народного единства в кинопарке прошли праздничные мероприятия. Среди них исторические реконструкции, игры, постановочные съемки и мастер-классы.