Звезда сериала «Слово пацана» рассказал, что повлияло на его творчество
Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач на полях просветительского марафона «Знание. Первые» заявил, что на его актерское творчество повлияли артисты Райан Гослинг и Дуэйн Скала Джонсон. Также в этом качестве он выделил мультфильм «Рататуй», передает корреспондент NEWS.ru.
Я вырос на мультиках. В детстве включал СТС и смотрел мультики. А что качается актеров, мне нравился Джейсон Стетхем, а сейчас мне нравится Райан Гослинг. Могу еще упомянуть Скалу. Он такой душевный, очень крутой. Из фильмов, наверное, чего-то выделить не могу. Но, наверное, «Рататуй». Мне очень нравится этот мультик, — сказал Кемстач.
Кроме того, артист отметил, что в актерском развитии ему очень помог его отчим Антон Богданов. По его словам, любовь к лицедейству ему привила мать, но именно отчим дал понять, что это то, чем он действительно может заниматься.
Ранее Леон Кемстач признался, что самой тяжелой работой для него стали съемки в фильме «Сын мой». Он пояснил, что для съемок в этой картине ему пришлось вгонять себя в искусственную депрессию.
До этого Кемстач выразил уверенность, что российский кинематограф превзойдет Голливуд уже через год. Актер также признался, что хотел бы попробовать себя в кино, рассчитанном на мировой прокат.