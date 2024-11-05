Перед началом съемок фильма «Джокер» Хоакин Феникс принял решительное решение кардинально изменить свою внешность, чтобы погрузиться в образ Артура Флека. Одним из ключевых шагов на пути к перевоплощению стала строгая диета: актеру пришлось сбросить 23 килограмма, чтобы придать своему герою изможденный, болезненный вид, отражающий внутреннюю борьбу и отчаяние.

После окончания съемок первого «Джокера» актер вновь набрал вес, возвращаясь к своему привычному состоянию. Однако ради продолжения, «Джокер: Безумие на двоих», Фениксу снова пришлось пройти через этот физический и психологический вызов, вновь теряя вес, чтобы соответствовать образу Артура Флека.

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Помимо трансформации тела, Феникс провел обширное исследование психологического состояния своего персонажа. Он изучал видео людей, страдающих от синдрома непроизвольного смеха, что позволило ему передать страдания Артура, чей смех становится его проклятием и болезненной визитной карточкой. Для роли Феникс разработал три различных вида смеха, каждый из которых символизировал разные состояния и реакции персонажа.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.