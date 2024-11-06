Актер Тиль Швайгер прилетел в Беларусь на съемки

Актер Тиль Швайгер приехал в Белоруссию на съемки. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

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Швайгер прилетел на частном джете в центр деловой авиации на территории минского аэропорта. Актер примет участие в промо-ролике о дрифте.

Швайгер известен по фильмам «Достучаться до небес», «Мед в голове», «Босиком по мостовой», «Красавчик».

11 апреля Швайгер сообщил, что борется с сепсисом. Актер рассказал, что две недели принимает антибиотики. Актер ударился голенью в августе 2023 года. В открытую рану попали микробы. Вследствие у него образовалась язва, которая становилась только хуже.

До этого знаменитость рассказывал о своем алкоголизме. Швайгер признавался, что проходит лечение у психиатра. При этом актер уверил, что лишь единожды приходил на съемочную площадку в нетрезвом виде.

О своих проблемах с алкоголем актер заговорил после того, как съемочная команда фильма «Рискованные гонки» на условиях анонимности обвинила его в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.