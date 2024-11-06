Актер из «Слова пацана» назвал свою самую сложную роль

Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач признался, что самой тяжелой работой для него стали съемки в фильме «Сын мой». На полях просветительского марафона «Знание.Первые» он пояснил, что для этого проекта ему пришлось вгонять себя в искусственную депрессию, передает корреспондент NEWS.ru.

© Кадр со съемок

Это большая драма, очень тяжелый фильм. Для меня было тяжеловато играть в нем, потому что ты вкладываешь в это очень много эмоций. Кстати, вот такой интересный факт — я всегда вхожу в роль даже вне съемки. Даже если это выходной, я все еще остаюсь в этом состоянии, чтобы не потерять нить игры. Тяжело еще людям, которые вокруг меня. Потому что я постоянно в драме, я вгоняю себя в искусственную депрессию, чтобы показать эти эмоции, чтобы они были настоящие, — сказал Кемстач.

Артист отметил, что очень любит «эмоционировать». Кемстач добавил, что каждую эмоцию, которую он проживает, ему приходится запоминать, чтобы потом четко показать ее в кадре. Именно из-за этого в фильме «Сын мой» ему было особенно тяжело.

Ранее Кемстач заявил, что российский кинематограф превзойдет Голливуд уже через год. Актер также признался, что хотел бы попробовать себя в кино, рассчитанном на мировой прокат.