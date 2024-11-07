Дейзи Эдгар-Джонс может сыграть в фильме про Принца Чарминга из «Золушки»

По данным СМИ, актриса Дейзи Эдгар-Джонс ведёт переговоры о съёмках в фильме про Принца Чарминга из «Золушки». Какая именно роль достанется актрисе, не сообщается.

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Главную роль, напомним, исполнит Крис Хемсворт.

Хотя детали сюжета ленты неизвестны, обычно Принц Чарминг становится любовным интересом многих принцесс Disney. Хотя многие связывают героя с классическими мультфильмами про Белоснежку или Спящую красавицу, Чарминг больше всего связан с Золушкой. Вероятно, создатели ленты будут следовать первоисточнику, но это пока не подтверждено.

Режиссёром картины якобы выступит Пол Кинг, снявший две первые части «Приключений Паддингтона» и «Вонку». Сценарий напишут Саймон Фарнаби и Джон Крокер вместе с Кингом.