Певица Ариана Гранде сосредоточится на актерской карьере

Американская поп-певица Ариана Гранде сообщила, что не хочет выпускать музыку так же часто, как раньше. Вместо этого следующие десять лет звезда собирается развивать актерскую карьеру.

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В подкасте Las Culturistas девушка рассказала о своей любви к музыкальному театру и комедии. По словам Арианы, актерское ремесло дает ей возможность воссоединиться с некоторыми сторонами своей личности и имеет целебные свойства.

Гранде подчеркнула, что такое заявление может показаться «страшным» для ее поклонников, но навсегда бросать музыку она не намерена.

22 ноября состоится премьера фильма «Злая: Часть первая» с артисткой в роли доброй волшебницы Глинды. Весной исполнительница выпустила свой седьмой лонгплей Eternal Sunshine.