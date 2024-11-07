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Артистка Ариана Гранде сосредоточится на актерстве в течение следующих 10 лет

Американская поп-певица Ариана Гранде сообщила, что не хочет выпускать музыку так же часто, как раньше. Вместо этого следующие десять лет звезда собирается развивать актерскую карьеру.

Певица Ариана Гранде сосредоточится на актерской карьере
© Звук

В подкасте Las Culturistas девушка рассказала о своей любви к музыкальному театру и комедии. По словам Арианы, актерское ремесло дает ей возможность воссоединиться с некоторыми сторонами своей личности и имеет целебные свойства.

Гранде подчеркнула, что такое заявление может показаться «страшным» для ее поклонников, но навсегда бросать музыку она не намерена.

22 ноября состоится премьера фильма «Злая: Часть первая» с артисткой в роли доброй волшебницы Глинды. Весной исполнительница выпустила свой седьмой лонгплей Eternal Sunshine.

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