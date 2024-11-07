Не каждый проект, даже с участием звезды мирового уровня, оказывается приятным опытом или успешным в прокате. За свою карьеру Брэд Питт, один из самых узнаваемых и уважаемых актеров Голливуда, столкнулся с несколькими фильмами, которые стали для него тяжелым испытанием.

Фильм «Интервью с вампиром» с Брэда Питтом и Томом Крузом в главных ролях стал одной из самых ярких работ о вампирской тематике 90-х. Тем не менее, для самого Питта съемки фильма оказались крайне тяжелыми и изматывающими.

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Главной проблемой стало то, что Питт, на тот момент еще начинающий актер в мире крупных проектов, не сразу понял, во что ввязывается. Съемки проходили в строгих условиях: большая часть сцен снималась ночью и в замкнутых, темных пространствах. Долгие часы в гриме, линзы, закрывающие его глаза, чтобы придать им нечеловеческий вид, и тяжелый костюм – все это становилось ежедневным испытанием.

К середине съемок Питт настолько устал от роли и условий, что даже рассматривал возможность расторгнуть контракт. Однажды он обратился к продюсеру, чтобы узнать, сколько будет стоить выход из проекта, но сумма оказалась столь высокой, что он решил остаться.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @saydoo.