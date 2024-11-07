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Актриса Красовская согласилась сниматься в постельных сценах при хорошем сценарии

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анастасия Красовская рассказала об отношении к постельным сценам. Ее цитирует kp.ru.

Звезда «Слова пацана» рассказала об отношении к постельным сценам
© РИА Новости

Красовская согласилась сниматься в откровенных сценах только при хорошем сценарии.

«И если это прописано, обосновывается сюжетом и нужно для раскрытия персонажа, либо сюжетной линии, то почему бы и нет?» — размышляет она.

Накануне народная артистка России Татьяна Васильева призналась в шоу «Звезды сошлись», что сломала две кровати во время съемок постельной сцены с Александром Абдуловым. Васильева и Абдулов играли пару в израильском фильме «Кофе с лимоном». По сценарию героиня актрисы должна была с разбега прыгнуть на персонажа Александра.

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Анастасия Красовская
Татьяна Васильева