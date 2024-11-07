Петров сравнил Полански с одним российским режиссером

Польско-французский кинорежиссер Роман Полански очень похож на своего российского коллегу Леонида Хейфеца, заявил актер Александр Петров в рамках интервью журналисту Вадиму Вернику на платформе «ВКонтакте». По его словам, сходство видно и по глазам, и по тому, как Полански относится к своей профессии.

Полански очень напомнил мне Леонида Ефимовича Хейфеца в своей работе. И по глазам, и по тому, как он, словно ребенок, относится к этой профессии. Я в какой-то момент понял, что мы с ним на одном языке школы разговариваем. Ему со мной легко было, и мне с ним было очень легко, — признался Петров.

Он добавил, что на момент его работы с Полански режиссеру было 89 лет, и по его биографии уже снимались фильмы. Петров подчеркнул, что это культовая личность.

Но вот это ощущение каких-то чистых детских глаз, такой жадности до работы — это потрясающе, — резюмировал артист.

Ранее Петров рассказал, что в юности хотел стать мэром родного города — Переславля-Залесского, и «на меньшее не был согласен». В то же время актер признался, что ему всегда хотелось вырваться, но он не понимал куда. А когда он приехал в Москву, то подумал: какая же она огромная. По словам Петрова, он был мальчиком, «выращенным в тепличных условиях», который привык к тому, чтобы о нем заботилась мама.

До этого стало известно, кто из артистов может покинуть Россию в 2025 году. Например, уехать из страны может Данила Козловский, который после начала СВО назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». Позиция актера повлекла за собой скандал, на фоне которого он взял творческую паузу.