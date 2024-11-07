Умер актер Фабио Сартор, звезда «‎Страстей Христовых» Мела Гибсона

Ушел из жизни Фабио Сартор, итальянский актер кино, театра, телевидения. В его фильмографии, начиная с 1980-х, - шесть десятков проектов. В ней, в частности, - "Страсти Христовы" Мела Гибсона.

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Артист, обладавший яркой, фактурной, узнаваемой внешностью, умер в Риме 6 ноября - менее чем через месяц после своего 70-летия. Некролог публикует Il Messaggero со ссылкой на подтверждения от коллег. Детали не приведены.

Фабио Сартор родился в 1954-м. Окончил архитектурный факультет Венецианского университета. Артистическую карьеру начал на сцене. Сотрудничал с рядом известных режиссеров, помимо Гибсона, - от Деодато до Гринуэя.

Когда в Италии работала актриса Конни Нильсен ("Гладиатор"), у артистов завязался роман. Его плод - сын пары, Себастьян Сартор, также ставший актером. Несостоявшаяся семья после расставания сохранила хорошие отношения.

Соответственно, Брайс Ульрих-Нильсен, сын Конни от многолетних отношений с Ларсом Ульрихом из Metallica, - единоутробный брат Себастьяна.