Дэниелу Крейгу все равно, кто сыграет следующего Джеймса Бонда

Поклонники Джеймса Бонда и голливудские инсайдеры сейчас одержимы желанием угадать, кто же займёт место Дэниела Крейга в культовой роли обходительного шпиона? Но сам актёр, который отошёл от амплуа после того, как изображал героя с 2006 по 2021 год, не разделяет их любопытства.

© Кадр из фильма

Во время совместного интервью с коллегой по фильму Queer Дрю Старки для Variety, Крейга спросили:

«Если бы вы передавали факел Джеймса Бонда, кого бы вы хотели видеть в его роли?». «Мне всё равно», — сказал он со смехом и слегка покачал головой.

Крейг рассказал, что когда ехал с берлинской премьеры «Казино Рояль» вместе с продюсером Барбарой Брокколи, он понял, что многое изменилось.

«Я искренне думал, что снимусь в одном фильме о Бонде, а потом всё закончится. Но к тому времени мы уже знали, что у нас на руках хит. Я понял, насколько это грандиозно, и спросил Барбару: "Сколько ещё? Три? Четыре?" Она ответила: "Четыре!". Я сказал: "Хорошо. Тогда можно я его убью?". Она ответила: "Да"», — рассказал Крейг.

После ухода Дэниела из франшизы на эту роль претендовали несколько человек, в том числе 27-летний Джейкоб Элорди, 34-летний Аарон Тейлор-Джонсон и 34-летний Каллум Тёрнер. Мы все, кроме Крейга, ждём!