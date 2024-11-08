Хоакин Феникс едва не лишился роли в «Гладиаторе»

Во время свежего интервью режиссёр Ридли Скотт рассказал, что Хоакин Феникс едва не потерял роль в «Гладиаторе» во время съёмок. В ленте он, напомним, сыграл Коммода.

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По словам Скотта, Феникс по какой-то причине отказывался выполнять поставленные перед ним задачи. И это чуть не привело к тому, что он мог потерять роль.

Он был в костюме принца и говорил: «Я не могу этого сделать». Я спросил: «Что?» И Рассел сказал: «Это ужасно непрофессионально».

Вторая часть «Гладиатора», которая выступит продолжением, выйдет уже 22 ноября. Главную роль в фильме сыграет Пол Мескал в роли Луция, племянника Коммода.