Актер Ян Цапник рассказал, оправдал ли он ожидания родителей

Артист Ян Цапник признался, что его мать хотела, чтобы он стал актером. Как отметил сам артист в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники», его отец мечтал сделать из него спортсмена.

Там у нас вообще вся такая странная династия. Это в моем детстве папа был актер, а мама была спортсменкой. Маме бахнуло, чтобы я пошел, значит, стал актером, а папе — чтобы пошел стал спортсменом, — поделился актер.

Цапник подчеркнул, что он занимался гандболом в ДЮСШ олимпийского резерва и закончил музыкальную школу по классу скрипки. Однако отец артиста говорил, что его сын играл «как Паганини, погано-погано». Кроме того, актер даже работал поваром-кондитером на швейной фабрике для глухонемых.

Поварешкой был даже. Я даже помню, мне попалось что в билете — это классификация вторых мясных блюд в питании, потом азу по-татарски и приготовить надо было кисель молочный, — добавил Цапник.

Ранее другой актер, Александр Петров, заявил, что польско-французский кинорежиссер Роман Полански очень похож на своего российского коллегу Леонида Хейфеца. По его словам, сходство видно и по глазам, и по тому, как Полански относится к своей профессии. Он добавил, что на момент его работы с Полански режиссеру было 89 лет, и по его биографии уже снимались фильмы.