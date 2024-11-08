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«Чапаев» и юбилей. Как сложилась судьба актеров культового советского фильма

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Актеры Леонид Кмит (в роли Петьки) и Борис Бабочкин (в роли Василия Чапаева) в кадре из художественного фильма «Чапаев» (1934).
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Актеры Леонид Кмит (в роли Петьки) и Борис Бабочкин (в роли Василия Чапаева) в кадре из художественного фильма «Чапаев» (1934). 
© Ленфильм/РИА Новости
Актеры Борис Бабочкин (слева, в роли Чапаева) и Леонид Кмит (справа, в роли Петьки). В основу легендарной киноленты о Гражданской войне лег одноименный роман Дмитрия Фурманова. Картина стала немыслимо популярной: за 15 дней со дня премьеры ее посмотрели более 2 миллионов советских кинозрителей. «Чапаев» держал в напряжении до последней минуты — а именно к этому и стремились режиссеры фильма Сергей и Георгий Васильевы. «Мы хотим волновать зрительный зал, мы хотим, чтобы наш зритель любил наших героев и ненавидел наших врагов», — писали они в газете «Известия». И действительно, зрители тяжело переживали гибель героев в финале «Чапаева». Картину ждали многочисленные премии и международная известность, а ее актеров – по-настоящему огромная слава. В 1935 году на 1-м Московском международном кинофестивале «Чапаев» получил первую премию. В том же году картину объявили «Лучшим фильмом на иностранном языке» по версии Национального совета кинокритиков США. Кроме того, именно благодаря ленте в народ в таком масштабе пошли анекдоты про Чапаева и Петьку.
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Актеры Борис Бабочкин (слева, в роли Чапаева) и Леонид Кмит (справа, в роли Петьки). В основу легендарной киноленты о Гражданской войне лег одноименный роман Дмитрия Фурманова. Картина стала немыслимо популярной: за 15 дней со дня премьеры ее посмотрели более 2 миллионов советских кинозрителей. «Чапаев» держал в напряжении до последней минуты — а именно к этому и стремились режиссеры фильма Сергей и Георгий Васильевы. «Мы хотим волновать зрительный зал, мы хотим, чтобы наш зритель любил наших героев и ненавидел наших врагов», — писали они в газете «Известия». И действительно, зрители тяжело переживали гибель героев в финале «Чапаева». Картину ждали многочисленные премии и международная известность, а ее актеров – по-настоящему огромная слава. В 1935 году на 1-м Московском международном кинофестивале «Чапаев» получил первую премию. В том же году картину объявили «Лучшим фильмом на иностранном языке» по версии Национального совета кинокритиков США. Кроме того, именно благодаря ленте в народ в таком масштабе пошли анекдоты про Чапаева и Петьку. 
© Ленфильм/РИА Новости
Василий Иванович Чапаев (актер Борис Бабочкин). Актеру Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина, сыгравшему Чапаева, было в 1934 году 30 лет. Уроженец Саратова и участник Гражданской войны к тому моменту был опытным театральным артистом, однако, конечно, именно Чапаев стал главной ролью в его жизни. В дальнейшем в кино ему будут доставаться роли военных — в фильмах 1942 года «Непобедимые» и «Актриса», в картине «Фронт» 1943 года, в «Повести о настоящем человеке» 1948-го. Только в 1975-м, незадолго до внезапной смерти, он сыграл в фильме «Бегство мистера МакКинли» алчного и беспринципного миллиардера Сэма Боулдера. Бабочкин много работал в театре — в 30-е стал главным режиссером и художественным руководителем БДТ, потом переехал в Москву, в Театр имени Е. Вахтангова, в эвакуации в Алма-Ате был актером киностудии, а после войны служил в Малом театре. В Малый он вернулся после небольшого перерыва в 1955 году — и больше его не покидал, совмещая режиссуру, актерскую работу и педагогику (Бабочкин руководил актерской мастерской во ВГИКе и в 1966-м получил звание профессора). Скончался Борис Бабочкин 17 июля 1975 года — его хватил удар, когда он ехал за рулем и остановился на красный свет.
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Василий Иванович Чапаев (актер Борис Бабочкин). Актеру Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина, сыгравшему Чапаева, было в 1934 году 30 лет. Уроженец Саратова и участник Гражданской войны к тому моменту был опытным театральным артистом, однако, конечно, именно Чапаев стал главной ролью в его жизни. В дальнейшем в кино ему будут доставаться роли военных — в фильмах 1942 года «Непобедимые» и «Актриса», в картине «Фронт» 1943 года, в «Повести о настоящем человеке» 1948-го. Только в 1975-м, незадолго до внезапной смерти, он сыграл в фильме «Бегство мистера МакКинли» алчного и беспринципного миллиардера Сэма Боулдера. Бабочкин много работал в театре — в 30-е стал главным режиссером и художественным руководителем БДТ, потом переехал в Москву, в Театр имени Е. Вахтангова, в эвакуации в Алма-Ате был актером киностудии, а после войны служил в Малом театре. В Малый он вернулся после небольшого перерыва в 1955 году — и больше его не покидал, совмещая режиссуру, актерскую работу и педагогику (Бабочкин руководил актерской мастерской во ВГИКе и в 1966-м получил звание профессора). Скончался Борис Бабочкин 17 июля 1975 года — его хватил удар, когда он ехал за рулем и остановился на красный свет. 
© В. Шияновский/РИА Новости
Дмитрий Фурманов (актер Борис Блинов). Для 25-летнего актера Ленинградского ТЮЗа Бориса Блинова роль Дмитрия Фурманова стала первой работой в кино. После «Чапаева» его ждали в основном роли военных — в фильме «Подруги» о Гражданской войне он сыграл раненого комиссара, в картине «Волочаевские дни» о японской интервенции ему досталась роль матроса Бублика, в ленте «Фронтовые подруги» он появился в образе разведчика на Советско-финской войне. Дважды Борис Блинов играл матроса Железняка. Его последней картиной стал фильм «Жди меня» — тот снимали в эвакуации в Алма-Ате в 1943 году, а в основу сценария легло знаменитое стихотворение Константина Симонова. Во время съемок в городе разразилась эпидемия тифа — Борис Блинов оказался среди ее жертв. Сражаясь с болезнью, он сумел закончить картину. Актер умер от тифа через несколько дней после премьеры.
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Дмитрий Фурманов (актер Борис Блинов). Для 25-летнего актера Ленинградского ТЮЗа Бориса Блинова роль Дмитрия Фурманова стала первой работой в кино. После «Чапаева» его ждали в основном роли военных — в фильме «Подруги» о Гражданской войне он сыграл раненого комиссара, в картине «Волочаевские дни» о японской интервенции ему досталась роль матроса Бублика, в ленте «Фронтовые подруги» он появился в образе разведчика на Советско-финской войне. Дважды Борис Блинов играл матроса Железняка. Его последней картиной стал фильм «Жди меня» — тот снимали в эвакуации в Алма-Ате в 1943 году, а в основу сценария легло знаменитое стихотворение Константина Симонова. Во время съемок в городе разразилась эпидемия тифа — Борис Блинов оказался среди ее жертв. Сражаясь с болезнью, он сумел закончить картину. Актер умер от тифа через несколько дней после премьеры. 
© Ленфильм

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Анка-пулеметчица (актриса Варвара Мясникова). Ленинградская актриса Варвара Мясникова снималась в кино с 1927 года — первой картиной с ее участием стал немой фильм «Парижский сапожник». На съемках «Чапаева» у нее завязался роман с одним из режиссеров, Сергеем Васильевым. По окончании работы над картиной они поженились, у пары родилась дочь Варвара. В 1947 году, однако, супруги развелись, и Мясникова больше никогда не вышла замуж. Анка-пулеметчица стала не единственной звездной ролью Мясниковой — многие знают ее по образу Феи-крестной в «Золушке» 1947 года (в фильме сыграли также Янина Жеймо, Эраст Гарин и Фаина Раневская). Последний фильм в биографии Варвары Мясниковой — картина «Му-му» по рассказу Тургенева, вышедшая в 1959-м. В том же году актриса оставила работу в Театре-студии киноактера, где прослужила 10 лет. Скончалась Варвара Мясникова в 1978 году.
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Анка-пулеметчица (актриса Варвара Мясникова). Ленинградская актриса Варвара Мясникова снималась в кино с 1927 года — первой картиной с ее участием стал немой фильм «Парижский сапожник». На съемках «Чапаева» у нее завязался роман с одним из режиссеров, Сергеем Васильевым. По окончании работы над картиной они поженились, у пары родилась дочь Варвара. В 1947 году, однако, супруги развелись, и Мясникова больше никогда не вышла замуж. Анка-пулеметчица стала не единственной звездной ролью Мясниковой — многие знают ее по образу Феи-крестной в «Золушке» 1947 года (в фильме сыграли также Янина Жеймо, Эраст Гарин и Фаина Раневская). Последний фильм в биографии Варвары Мясниковой — картина «Му-му» по рассказу Тургенева, вышедшая в 1959-м. В том же году актриса оставила работу в Театре-студии киноактера, где прослужила 10 лет. Скончалась Варвара Мясникова в 1978 году. 
© Ленфильм/ТАСС
Петька (актер Леонид Кмит). Настоящее имя исполнителя роли Петьки — Алексей Кмита. Уроженец Санкт-Петербурга, бывший слесарь Ленинградского машиностроительного завода, он начинал сниматься еще в 1928 году в немых фильмах. С наступлением эпохи звукового кино ему пришлось избавляться от заикания, и это удалось, когда он упал в колодец, засыпанный снегом. После «Чапаева» актер поступил на службу в Центральный театр Красной армии, во время Великой Отечественной войны выступал в военных ансамблях, с 1957-го состоял в труппе Театра-студии киноактера. Параллельно он активно снимался в кино: в фильме «Солдаты» 1956 года его можно увидеть в роли старшины Чумака, в картине «Ко мне, Мухтар!» Кмит — это Степан Павлович Дуговец, в «Хозяине тайги» — конюх Назарыч. Последней картиной для Леонида Кмита стал фильм «Звездный инспектор» 1980 года, где он исполнил эпизодическую роль репортера. Скончался актер 10 марта 1982 года.
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Петька (актер Леонид Кмит). Настоящее имя исполнителя роли Петьки — Алексей Кмита. Уроженец Санкт-Петербурга, бывший слесарь Ленинградского машиностроительного завода, он начинал сниматься еще в 1928 году в немых фильмах. С наступлением эпохи звукового кино ему пришлось избавляться от заикания, и это удалось, когда он упал в колодец, засыпанный снегом. После «Чапаева» актер поступил на службу в Центральный театр Красной армии, во время Великой Отечественной войны выступал в военных ансамблях, с 1957-го состоял в труппе Театра-студии киноактера. Параллельно он активно снимался в кино: в фильме «Солдаты» 1956 года его можно увидеть в роли старшины Чумака, в картине «Ко мне, Мухтар!» Кмит — это Степан Павлович Дуговец, в «Хозяине тайги» — конюх Назарыч. Последней картиной для Леонида Кмита стал фильм «Звездный инспектор» 1980 года, где он исполнил эпизодическую роль репортера. Скончался актер 10 марта 1982 года. 
© Ленфильм
Полковник Бороздин (актер Илларион Певцов). Актер Илларион Певцов, исполнивший роль белогвардейского полковника Бороздина, пришел к «Чапаеву» уже народным артистом РСФСР, театральным режиссером и педагогом (среди его учеников — Рина Зеленая и Борис Бабочкин). Еще в 1902 году он начал играть в «Товариществе новой драмы» под руководством Всеволода Мейерхольда. А в кино снимался с 1916 года. «Чапаев» стал последней картиной Певцова. Он скончался в Ленинграде, не дожив до премьеры, — 25 октября 1934-го. Ему было 55 лет.
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Полковник Бороздин (актер Илларион Певцов). Актер Илларион Певцов, исполнивший роль белогвардейского полковника Бороздина, пришел к «Чапаеву» уже народным артистом РСФСР, театральным режиссером и педагогом (среди его учеников — Рина Зеленая и Борис Бабочкин). Еще в 1902 году он начал играть в «Товариществе новой драмы» под руководством Всеволода Мейерхольда. А в кино снимался с 1916 года. «Чапаев» стал последней картиной Певцова. Он скончался в Ленинграде, не дожив до премьеры, — 25 октября 1934-го. Ему было 55 лет. 
© Ленфильм
Казак Петрович (актер Степан Шкурат). Уроженец города Кобеляки Полтавской губернии, Степан Шкурат был актером-самоучкой — он подрабатывал артистом в Роменском народном музыкально-драматическом театре, где его заметили режиссеры Иван Кавалеридзе и Александр Довженко. Так началась карьера Шкурата в кино. Казак Петрович стал для него звездной ролью, после которой он продолжил сниматься – в основном в картинах Киевской киностудии. В 1940-м, например, сыграл голову в фильме «Майская ночь», в 1951-м — бандуриста в «Тарасе Шевченко», в фильме «Дорогой ценой» по повести Коцюбинского — деда Овсея. Последней ролью Шкурата стал Явтух в картине «Вий» 1967 года. До конца жизни Степан Шкурат прожил в городе Ромны Сумской области, где пел в хоре, выезжая с гастролями. С женой Гликерией он воспитал 13 детей. Когда в 1972 году супруги не стало, Шкурат от тоски надолго уходил из дома и гулял по берегу реки. Там он простудился, заболел воспалением легких и умер – в 1973 году в возрасте 87 лет.
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Казак Петрович (актер Степан Шкурат). Уроженец города Кобеляки Полтавской губернии, Степан Шкурат был актером-самоучкой — он подрабатывал артистом в Роменском народном музыкально-драматическом театре, где его заметили режиссеры Иван Кавалеридзе и Александр Довженко. Так началась карьера Шкурата в кино. Казак Петрович стал для него звездной ролью, после которой он продолжил сниматься – в основном в картинах Киевской киностудии. В 1940-м, например, сыграл голову в фильме «Майская ночь», в 1951-м — бандуриста в «Тарасе Шевченко», в фильме «Дорогой ценой» по повести Коцюбинского — деда Овсея. Последней ролью Шкурата стал Явтух в картине «Вий» 1967 года. До конца жизни Степан Шкурат прожил в городе Ромны Сумской области, где пел в хоре, выезжая с гастролями. С женой Гликерией он воспитал 13 детей. Когда в 1972 году супруги не стало, Шкурат от тоски надолго уходил из дома и гулял по берегу реки. Там он простудился, заболел воспалением легких и умер – в 1973 году в возрасте 87 лет. 
© Ленфильм
Режиссеры «Чапаева» – братья Васильевы. Режиссеры «Чапаева» братья Васильевы на самом деле никакие не братья – это творческий псевдоним однофамильцев-постановщиков Георгия и Сергея. Их первый совместный опыт случился в 1928 году – это был документальный фильм «Подвиг во льдах». В общей сложности режиссеры сняли вместе восемь картин, среди которых «Спящая красавица» и «Волочаевские дни». Дуэт распался из-за скоропостижной смерти Георгия, который скончался в 1946 году на 47-м году жизни в результате туберкулеза. После ухода товарища Сергей Васильев закончил с кинорежиссурой, переключившись на актерское апмлуа и управление киностудией «Ленфильм». Похоронены друзья-кинематографисты вместе на Новодевичьем кладбище.
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Режиссеры «Чапаева» – братья Васильевы. Режиссеры «Чапаева» братья Васильевы на самом деле никакие не братья – это творческий псевдоним однофамильцев-постановщиков Георгия и Сергея. Их первый совместный опыт случился в 1928 году – это был документальный фильм «Подвиг во льдах». В общей сложности режиссеры сняли вместе восемь картин, среди которых «Спящая красавица» и «Волочаевские дни». Дуэт распался из-за скоропостижной смерти Георгия, который скончался в 1946 году на 47-м году жизни в результате туберкулеза. После ухода товарища Сергей Васильев закончил с кинорежиссурой, переключившись на актерское апмлуа и управление киностудией «Ленфильм». Похоронены друзья-кинематографисты вместе на Новодевичьем кладбище. 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости

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© Художник Анатолий Павлович Бельский (1896-1971)

В ноябре 1934 года — 90 лет назад — в Ленинграде состоялась премьера художественного фильма «Чапаев». В честь юбилея культовой ленты «Газета.Ru» рассказывает, что стало с ее главными звездами.

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