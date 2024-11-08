«Чапаев» и юбилей. Как сложилась судьба актеров культового советского фильма

Василий Иванович Чапаев (актер Борис Бабочкин). Актеру Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина, сыгравшему Чапаева, было в 1934 году 30 лет. Уроженец Саратова и участник Гражданской войны к тому моменту был опытным театральным артистом, однако, конечно, именно Чапаев стал главной ролью в его жизни. В дальнейшем в кино ему будут доставаться роли военных — в фильмах 1942 года «Непобедимые» и «Актриса», в картине «Фронт» 1943 года, в «Повести о настоящем человеке» 1948-го. Только в 1975-м, незадолго до внезапной смерти, он сыграл в фильме «Бегство мистера МакКинли» алчного и беспринципного миллиардера Сэма Боулдера. Бабочкин много работал в театре — в 30-е стал главным режиссером и художественным руководителем БДТ, потом переехал в Москву, в Театр имени Е. Вахтангова, в эвакуации в Алма-Ате был актером киностудии, а после войны служил в Малом театре. В Малый он вернулся после небольшого перерыва в 1955 году — и больше его не покидал, совмещая режиссуру, актерскую работу и педагогику (Бабочкин руководил актерской мастерской во ВГИКе и в 1966-м получил звание профессора). Скончался Борис Бабочкин 17 июля 1975 года — его хватил удар, когда он ехал за рулем и остановился на красный свет.