Александр Горбатов и Валерия Астапова в новом трейлере романтической комедии «Уралочка»

Вышел основной трейлер новогоднего фильма «Уралочка», который перенесет вас на Крайний Север и покажет русскую зиму. На экранах зритель увидит картину 5 декабря. В главных ролях Валерия Остапова, Саша Горбатов, Роман Курицын и Юлия Михалкова. Фильм «Уралочка» погрузит зрителей в уникальную атмосферу сурового Крайнего Севера. Декорациями для картины стали живописные отдаленные уголки России — город Париж Челябинской области, морозный Лабытнанги, легендарный карьер «Кусимовский рудник» и многие другие. Актеры вспоминают забавные ситуации, в которые попали из-за непростых погодных условий. «Помню, как я чуть не сорвала целый съемочный день. Едем с группой на машине. Вокруг — безбрежные снежные поля Челябинской области. Загляденье! С детства люблю гулять по снегу, и тогда захотелось. Машина начала притормаживать, и я попыталась осуществить задуманное. Но в последний момент режиссер схватил меня за воротник: “Стоп-стоп, куда! Это наша локация, мы тут с первого дубля должны снять. Нельзя топтать!”. А представляете, если бы я успела пробежать?» — вспоминает Юлия Михалкова. © Стоп-кадр “Уралочка” Синопсис: московская красотка Лана, привыкшая жить на широкую ногу, попадает в трудную ситуацию. Чтобы спасти свою карьеру, ей приходится ехать на холодный Север. По дороге девушка знакомится с симпатичным мужчиной-дальнобойщиком. Вместе они едут на грузовике «Уралочка», любуясь невероятными видами бескрайнего Севера. В какой-то момент Лана понимает, что можно посмотреть на жизнь под другим углом. Она влюбляется в простоту и искренность людей. Александр Горбатов, исполнивший роль водителя, признается, что на съемках было непросто. Ему пришлось столкнуться лицом к лицу со снегом, сильным ветром и отрицательной температурой. Но зритель увидит, что даже в самый холодной мороз любовь может согреть сердца. Режиссер: Михаил РасходниковПродюсер: Юлия МихалковаДистрибьютор: НМГ Кинопрокат