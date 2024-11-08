В Сети раскритиковали выбор актрисы на роль Золушки в новой ленте с Хемсвортом

Всем фанатам Disney приготовиться: скоро нас ждет очередная киноадаптация классического сюжета про Золушку. На этот раз, правда, сценаристы постарались и в центре сюжета поставили вовсе не принцессу, а ее возлюбленного — Прекрасного Принца. На эту роль, кстати, претендует Крис Хемсворт: австралийский красавчик уже ведет переговоры.

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А вот с исполнительницей роли Золушки создатели фильма пока окончательно не определились. Издание InSneider сообщило, что кастинг-директора рассматривают Дэйзи Эдгар Джонс — звезду нашумевшего ирландского сериала «Нормальные люди». На первый взгляд изящная англичанка может показаться идеальным кандидатом на культовую роль, но пользователей Сети смутил один момент — 15-летняя разница между потенциальными исполнителями влюбленной пары.

© Super.ru

© Super.ru

«Когда у нас появится принцесса старше 30 лет?», «Хотите взять 26-летнюю девушку вместе с 41-летним мужчиной? Лучше уж не снимать тогда», «Я, конечно, люблю Криса Хемсворта, но они что, не смогли найти ему принцессу по возрасту ну или тогда уж молодого принца?», «Надоела эта постоянная разница в возрасте в кино. Мужчинам всегда по 40/50, а женщине 20 — выглядит смешно» «Он слишком стар для этой роли», «Почему не Джейкоб Элорди, например? Ему как раз 27», — негодуют пользователи Сети.

Успели высказаться и представители киноиндустрии. Так, сценарист Кэтрин Дельгадо в статье для Fandomwire заявила, что такой кастинг может «вызвать некоторые опасения».

«Хотя это чисто профессиональный вопрос, 15-летняя разница в возрасте между ними может заставить некоторых зрителей по-другому взглянуть на пару. Это все еще деталь, которая может вызвать удивление и даже споры, независимо от того, является ли фильм драмой или фэнтези», — считает сценарист.

Ну а как вам эта проблематично-сказочная парочка?