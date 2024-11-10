От востоковеда до народного артиста: грани таланта Олега Борисова

Олег Борисов стал актером волею судьбы: нашел во дворе книгу об актерской игре, увлекся упражнениями и отдал документы в школу-студию МХАТ. За свою карьеру он выступал на сценах пяти театров и сыграл более чем в 80 фильмах. В его фильмографии – роли в картинах Эльдара Рязанова, Андрея Тарковского и других именитых режиссеров. О жизни и творческом пути актера – в материале MIR24.TV.

Детство и юность Олега Борисова

Олег Борисов родился 8 ноября 1929 года в селе Яковлевское (ныне – город Приволжск Ивановской области). Его настоящее имя – Альберт, родители назвали сына в честь бельгийского принца. Олег – сценический псевдоним, так его называли однокурсники в студенческие годы.

«Я потом долго искал его следы – побывал в Лондоне, постоял у Альберт-холла, в библиотеке отца книгу прочитал о каком-то Альберте фон Большадте, учителе Фомы Аквинского», – писал актер в своих дневниках.

Альберт Борисов был старшим сыном, его младший брат Лев родился в 1933 году. На следующий год семья переехала в Ярославль. Там мать Борисовых записалась в кружок самодеятельности, на занятия брала детей с собой. Уже тогда юный Альберт полюбил атмосферу сцены и закулисья. В 1937 году актер пошел в первый класс. Он был активным и неусидчивым учеником, заводилой и душой компании.

«Двор, улица для меня были важнее всего. Там жил один удивительный человек, намного взрослее нас, пацанов, у него была своя мастерская, он делал броневички педальные для ребят. «Заходите, пожалуйста, заходите» – приглашал он. Это было высшим признанием», – делился Борисов детскими воспоминаниями.

В 1941 году отец семьи ушел на фронт, а мать с сыновьями эвакуировалась в Казахстан, в город Чимкент (сейчас – Шымкент). В то время Олег Борисов трудился в колхозе наравне со взрослыми: управлял трактором, косил траву, помогал на лесопилке. В Ярославль Борисовы вернулись в 1943 году. Еще через три года семья переехала в поселок фабрики «Победа труда» в Подмосковье, школу Альберт заканчивал здесь. С учебой у Борисова было плохо, учителя его недолюбливали. Зато имелись успехи в спорте: Альберт был нападающим школьной команды по футболу, а также занимался в театральном кружке – все главные роли на праздниках были его.

Из востоковеда в артисты: как Борисов попал в МХАТ?

В 1947 году Борисов окончил школу и поехал поступать в университет в Москву. Он и еще несколько одноклассников подали документы в Институт востоковедения на японское отделение. О карьере актера он и не задумывался, но вмешался случай. В июле того же года Альберт нашел на скамейке у дома книгу Конкордии Антаровой «Беседы К. С Станиславского» и прочитал ее за пару дней.

«Сильное впечатление произвело упражнение, когда немому нужно было объясниться в любви к женщине, как должен был появиться отвратительный скрип вместо чарующего голоса. Я этот скрип хорошо натренировал и стал с ним ко всем приставать», – писал актер.

Прослушивания в театральные училища еще шли. Борисов решил попытать свои силы и поступил в школу-студию МХАТ, в мастерскую Г. А. Герасимова. Там однокурсники придумали ему новое имя – Олег, хотя дома актер по-прежнему оставался Альбертом.

После окончания школы-студии самых талантливых выпускников распределяли для службы в МХАТ. Олегу пророчили такой успех, но в последний момент предпочтение отдали другому актеру. В 1951 году Борисова распределили в Киевский Государственный Русский драматический театр им. Леси Украинки, актер уехал из Москвы.

Комнату актеру дали прямо в театре – он ночевал в гримерной. Ролей было много: актера сразу задействовали в спектаклях «Хождение по мукам», «Учитель танцев», «Враги» и «Маскарад». Поначалу роли были эпизодическими, через несколько лет он начал играть основных персонажей.

Личная жизнь актера

В свою будущую жену Борисов влюбился еще до встречи с ней. Он увидел ее на школьной фотографии партнерши по спектаклю. Девушка на фото, Алла Латынская, так понравилась Борисову, что он попросил коллегу о знакомстве с ней. Но судьба свела их раньше: Алла и Олег столкнулись на выходе из театра – Борисов тут же пригласил девушку на свидание. Латынская оказалась дочерью бывшего директора театра и училась на журфаке. Пара встречалась три года. Родителей знакомили в Москве: актер привез родственников избранницы на машине.

«Смотрины прошли хорошо. Мама только сделала одно замечание Аллиному отцу: «Зачем это вы на ночь «Голос Америки» слушали? Это очень нехорошая станция», – вспоминал Борисов.

В 1954 году пара поженилась. Через два года родился сын Юрий. Алла и Олег Борисовы прожили вместе всю жизнь.

«Когда-то в Киеве, сам того не ведая, приобрел золото. Наверное, и ездил в Киев на долгие 13 лет затем, чтобы найти этот клад», – писал актер в дневниках.

Путь Олега Борисова в кино

В 1955 году Олег Борисов впервые снялся в кино. Его одобрили на роль рабочего-подпольщика в фильме Марка Донского «Мать». Следующие роли были в картинах «Когда поют Соловьи», «Черноморочка», «Простая вещь». В 1958 году Борисов снялся в фильме тогда еще начинающего режиссера Андрея Тарковского. Олег Иванович как раз приехал в Москву с театром на гастроли. После спектакля к нему подошли Тарковский и его однокурсник Александр Гордон и пригласили на главную роль в учебном фильме.

«Сценарий понравился, и я согласился не раздумывая. Все лето мы провели в Курске. Этот фильм стал важной частичкой моей жизни. Вероятно, содружество с Тарковским могло бы продолжиться – он приглашал меня в картину «Иваново детство», но из-за занятости в театре я сниматься не смог», – делился Олег Борисов.

В 1960 году актер пришел на пробы фильма «За двумя зайцами» режиссера Виктора Иванова. Олег Борисов претендовал на главную роль – авантюриста Голохвастова. Сценарий был основан на пьесе украинского драматурга Михаила Стрицкого. По сюжету, Голохвастов обанкротился и решил жениться на богатой женщине, но неожиданно встретил другую девушку, в которую влюбился по-настоящему. Фильм хотели выпустить только в одной республике, поэтому снимали на украинском языке. Главные роли, исполненные Олегом Борисовым и Маргаритой Криницыной, были озвучены на «суржике» – смеси русского и украинского. Но в 1961 году картинку переозвучили на русский язык и пустили в прокат во всем Союзе.

В 1964 году Эльдар Рязанов одобрил кандидатуру Борисова на главную роль в фильме «Дайте жалобную книгу». Актер сыграл журналиста Никитина, который помог директору ресторана преобразить место в молодежное кафе. Картину посмотрели более 30 миллионов зрителей, тогда Борисова стали узнавать на улицах. После этого актер переехал с семьей в Ленинград.

Грани таланта актера

В 1964 году Борисов был принят в Ленинградский Большой драматический театра имени Горького. Режиссер Георгий Товстоногов дал ему роли во многих известных спектаклях: «Идиот», «Сколько лет, сколько зим», «Мещане» и других. Параллельно с работой в театре Олег Иванович продолжал сниматься в кино. В 1970 году он сыграл разведчика Виктора Соломина в фильме Алексея Германа «Проверка на дорогах». На съемках он познакомился с Роланом Быковым и Владимиром Заманским. В 1973 году вышел четырехсерийный телевизионный фильм «Крах инженера Гарина» с Борисовым в главной роли. В 1977 году – картина «Женитьба режиссера Виталия Мельникова».

С 1977 года Борисов записывал спектакли Ленинградского Большого драматического театра для радио: «Сказка о царе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Фаворит», «Звездопад» и другие. В 1978 году Олегу Ивановичу было присвоено звание народного артиста СССР. В 1980-х актер был больше занят на съемках, чем в театре. В тот период с ним вышел ряд успешных картин: «Рафферти», «История одной любви», «Две строчки мелким шрифтом», «Остров сокровищ», «Остановился поезд». За роль в последнем Борисову вручили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

В 1983 году режиссер Олег Ефремов предложил Борисову перейти в Московский художественный театр. Актер согласился без раздумий – МХАТ был его мечтой со студенчества. Борисов с семьей переехал в Москву, где сразу же приступил к репетициям над ролью Астрова в спектакле «Дядя Ваня». В 1989 году актер дебютировал на сцене театра Советской Армии в роли Павла I. В 1988 году Борисов сыграл в фильме Вадима Абдршитова «Слуга», за роль чиновника Андрея Гудионова актер получил премию «Ника» в 1989-м.

В 1991 году Олег Борисов ушел на пенсию и создал «Антрепризу Олега Борисова». Он сам ставил следующие спектакли: «Пиковая дама», «Человек в футляре» и другие по мотивам произведений Пушкина, Гете, Манна.

Актер скончался в 1994 году из-за хронического заболевания. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.