Умер Вальтер Хайновский, известный по фильму «Убийство во Львове»

Ушел из жизни Вальтер Хайновский, немецкий режиссер, сценарист, продюсер и писатель - его произведения активно издавались в СССР со второй половины 1960-х, журналист и редактор.

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В первую очередь Хайновский известен как режиссер-документалист, на его счету - около сотни фильмов. Первый - "Убийство во Львове" - вышел в 1960-х. Западная пресса пыталась клеймить постановщика как пропагандиста.

Вальтер Хайновский скончался 6 ноября в Берлине, 20 ноября ему могло бы исполниться 97 лет.

Кинематографист с 1956 года работал на ТВ ГДР, с 1963-го - на легендарной киностудии DEFA.

В фильмографии - "Пышный прием", "Товарищ Крюгер", "Война мумий", "В год паука", резонансный проект "Смеющийся человек. Признание убийцы", "Коммандо 52".

Хайновский был лауреатом ряда наград ГДР, победителем X Московского МКФ.

Некролог опубликован на сайте основанного Хайновским издательства Eulenspiegel. Вальтер умер у себя дома после продолжительной болезни.

Его вторая книга воспоминаний появится в магазинах 18 ноября.