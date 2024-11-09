Умер американский актер Тони Тодд

Американский актер Тони Тодд умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на представителя актера.

По его информации, Тодд умер 6 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). О причинах смерти не сообщается.

Актерская карьера Тодда началась в 1980-х годах. Больше всего он известен по ролям в фильмах "Взвод" (Platoon, 1986), "Кэндимэн" (Candyman, 1992), "Пункт назначения" (Final Destination, 2000), а также в сериалах "Флэш" (The Flash, 2014-2023) и "Ривердейл" (Riverdale, 2017-2023).