Актера Никиту Кологривого пригласили ведущим в Comedy Club и 8 ноября впервые состоялась передача с его участием. Будет ли Кологривый вести шоу на постоянной основе, что еще известно о жизни артиста?

Стал ли Никита Кологривый новым ведущим Comedy Club

Кологривый, прославившийся во многом благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», появился в качестве ведущего в шоу Comedy Club на ТНТ вместо Павла Воли. Креативный продюсер программы Гарик Харламов оригинально представил Кологривого.

«Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в Интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», — сказал он.

В новом выпуске Comedy Club актер пообщался с блогером Эльдаром Джараховым, которого высмеял за «маленький сниппет», то есть короткий фрагмент из новой песни. Кологривый отпустил пикантные шутки на эту тему.

«Учитывая мои пропорции, мой сниппет не среднестатистический, он огромный», — сказал Джарахов. «Про сниппет мы поняли, теперь давай о песне», — ответил ему Кологривый.

В своем Telegram-канале артист объяснил, что стал ведущим лишь на один выпуск. Других подробностей он не раскрыл.

Телекритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru предположил, что приглашение Кологривого в Comedy Club — это очередная уловка ТНТ, чтобы привлечь еще больше внимания зрителей к проекту.

«Любой проект Кологривого посмотри, везде он работает достойно, это сразу видно с экранов. Поэтому, я думаю, такое большое внимание к нему, а не только из-за каких-то скандалов, в которых он был замешан. Полагаю, что мы услышим вскоре и новые пиар-истории о Comedy Club, новость про участие Кологривого не последняя. Я все это расцениваю как очень грамотные маркетинговые ходы с точки зрения продвижения этого проекта. Заодно и лишнее внимание к актеру», — заключил эксперт.

Кто такой Никита Кологривый и что о нем известно

Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его отец работал в строительстве, мать — домохозяйка. Когда будущему актеру было семь лет, они развелись, и Никита вместе с матерью уехал в город Белая Церковь под Киевом. В седьмом классе Кологривого отчислили из школы из-за проблем с поведением, и он вернулся в Новосибирск. Отец всерьез взялся за воспитание Никиты и записал в секцию бокса, заставляя продолжать занятия и привыкать к дисциплине. По словам Кологривого, он занимался также айкидо, греко-римской борьбой и карате. При этом парень отличался непростым характером, много времени проводил на улице в сомнительных компаниях детдомовцев. По воспоминаниям актера, этот опыт помог ему в дальнейшем играть антигероев и простых дворовых пацанов.

По наставлению отца Никита поступил в педагогический институт, чтобы выучиться на тренера, но также по собственному желанию — в театральный. Уже с первого курса его отчислили за хулиганство, тогда отец помог закончить второй курс экстерном, после чего Кологривый поехал в Москву. В Щукинское училище Никиту не приняли, и он поступил в ГИТИС. В 2018 году он получил высшее образование, окончив институт с красным дипломом.

Дебют Кологривого в театре состоялся во время учебы в ГИТИСе: в Московском Губернском театре он сыграл роли Бена Ганна и Дика Джонсона в спектакле «Остров сокровищ» в 2015 году. В кино Никита впервые появился в эпизодической роли Вовы в сериале «Адвокат. Продолжение» 2016 года.

Чем известен Никита Кологривый

К началу 2024 года на счету Никиты Кологривого более 60 проектов, среди них — роль Психа в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», Мишки Япончика в кинотрилогии про Остапа Бендера, Емели в детском фэнтези-фильме «По щучьему велению». Помимо этого, он играл в военной драме Андрея Волгина «Балканский рубеж» и сериале Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову».

Всероссийская известность пришла к актеру после того, как он снялся в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его персонаж — лидер одной из бандитских группировок по прозвищу Кощей.

Кологривый признался, что в кино ему чаще всего достаются роли именно отрицательных персонажей. Он также назвал персонажей-антагонистов привлекательными, а работу в «Слове пацана» — легкой.

«Я и так этот Кощей. Что мне там играть?» — заявлял актер.

В декабре 2024 года ожидается выход фильма «Домовенок Кузя» с участием Кологривого, в 2025-м — премьера третьего сезона сериала «Метод», где также появится артист.

В какие скандалы попадал Никита Кологривый

В начале 2024 года Никита Кологривый в нескольких интервью раскритиковал своих коллег, в частности, назвав переоцененными артистами Данилу Козловского, а также советских мэтров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. В феврале Кологривый со скандалом покинул съемки программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном, посвященной фильму «Подельники». Ведущий попросил актера говорить кратко, но это не понравилось Кологривому, и он ответил, что в трех словах может закончить шоу.

В марте артист устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Работники заведения рассказали, что Кологривый был нетрезв, матерился и пытался подраться с персоналом. 21 марта его арестовали на семь суток. В ходе заседания суда актер заявил, что сожалеет о содеянном.

До этого артист поругался с организаторами фан-встречи с ним в Новосибирске. Он обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должно было пройти мероприятие. Позже конфликт удалось уладить, и Кологривый вернулся к своим поклонникам.

Что Никита Кологривый говорил об СВО

Никита Кологривый высказывался в поддержку СВО. В частности, 22 января в Сети появилось видео с участием актера, на котором тот обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. На кадрах Никита поблагодарил их за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что актеры в новом фильме попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось участникам СВО.

Сообщалось, что ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го», но СМИ его распространили гораздо позже.

Актер внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке указано, что Кологривый придерживается антиукраинской позиции и обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».