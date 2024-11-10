Земляки Павла Деревянко просят признать его заслуженным артистом

Жители Таганрога просят присвоить своему земляку Павлу Деревянко звание заслуженного артиста Российской Федерации. Петицию направили депутату Госдумы Сергею Бурлакову, сообщает гордума приморского города.

Инициативу поддержали уже 500 человек. Документ ​​предназначен для комиссии при президенте России по государственным наградам.

«Поддерживаю инициативу и постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы ходатайство было рассмотрено положительно», – пообещал Бурлаков.

Павел Деревянко родился в Таганроге 2 июля 1976 года. За свою актерскую карьеру он сыграл более 120 ролей в кино и театре. Среди его известных работ – роли в сериалах «Домашний арест», «Великая», фильмах «Гоголь», «Бой с тенью», «Холоп-2» и других.

Он отмечен премиями «Золотой орел», «Кинотавр» и «Белый слон».