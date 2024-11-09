Измена мужа и сестра в монастыре: как живет актриса Копосова из «Следа»

Актриса Ольга Копосова обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След», но, несмотря на узнаваемость и успех проекта, артистка ведет закрытый от общественности образ жизни. Что известно о жизни артистки, какие последние новости?

© кадр из сериала «След»

Кто такая Ольга Копосова

Ольга Копосова родилась 28 марта 1970 года в Москве. С детства увлекалась баскетболом и любила петь. Окончила Московский музыкальный колледж. Пыталась поступить в театральное училище имени Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не взяли по возрасту.

«Пошла в „Щуку“, прочитала и спела, что знала, вышла на улицу. А что дальше-то? Мне говорят: „А вам сказали приходить?“ — „Нет“. — „Значит, все“. И у меня ком в горле», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Копосова начала сниматься в кино в 1988 году. Ее дебютом стала роль в фильме «Неприкаянный». На выпускном вечере в спортивной школе, где она занималась баскетболом, была приглашена на «Мосфильм» для эпизодической роли. Снималась в проектах «Закон», «Сумасшедшая любовь», «Казино», «Танцующие призраки», «Барханов и его телохранитель», «Сочинение ко Дню Победы», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «Счастливы вместе», «Свидание».

В 2007 году у Ольги случился прорыв в карьере. Копосовой предложили роль руководителя Федеральной экспертной службы МВД России Галины Рогозиной в сериале «След». Актрисе было 37 лет. О таком подарке судьбы она и не мечтала, ведь долгое время артистке доставались одни эпизоды.

«„След“ дал мне самодостаточность, независимость. А он (первый муж Копосовой Владлен Горелик. — NEWS.ru) говорил: „Ты здесь не Рогозина, хватит“. Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — отмечала Копосова.

Что известно о личной жизни Ольги Копосовой

В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за бизнесмена Владлена Горелика. Отношения с будущим супругом развивались стремительно, они сыграли свадьбу через несколько месяцев после знакомства. У пары в 1999 году родился сын Глеб.

«Я сама не понимала, как так все сложилось. Помню, еще до свадьбы на отдыхе он позволил себе грубость, начал лапать меня при всех, а когда я сделала замечание, переключился на другую девушку. Он тогда был пьяный, я простила. Понимаете, Владлен был очень надежным человеком, меня это подкупало, но уже тогда у нас начались проблемы», — рассказывала Копосова.

Весной 2008 года Ольга и Владлен разошлись. Причиной стала измена.

«Однажды я пришла с работы и услышала, как он грубо разговаривает по телефону с женщиной. Говорил что-то вроде: „Ну переспали, и что дальше? Отстань, у меня семья“. И мне стало так мерзко от этой его грубости, от вранья. Не хотелось даже находиться с ним рядом. Измена — это предательство. Я такого простить не могу», — призналась актриса.

Копосова рассказывала, что в свое время за ее сердце боролся актер Александр Абдулов. Хотя Ольга и играла с ним в интимной сцене в фильме «Леди Макбет Мценского уезда», на близость вне съемочной площадки она не соглашалась.

«Помню, когда познакомилась с Сашей Абдуловым, тот чуть ли не напрямую звал залезть с ним в койку. Что удивительно, каждый раз получая отказ, он отмахивался: „Ну и пошла вон!“ — а при следующей встрече все начиналось по новой. Когда снималась с ним в сериале Next, сказала: „Шур, мы ведь уже лет десять знакомы, а ты все пытаешься меня в кровать затащить! Самому-то не надоело?“ В ответ он только одарил меня своей фирменной улыбкой и удалился», — делилась подробностями артистка.

В 2019 году Копосова призналась, что ей комфортно жить одной. Ольга считает себя «тяжелой и дотошной».

«Например, обожаю порядок. Все должно стоять на своих местах. Кроме того, привыкла планировать время на одного. Возможно, в прошлом сильно любила и хотела раствориться в мужчине, но такого желания давно нет. Как и времени», — говорила она.

Что известно о сестре-близнеце Ольги Копосовой

У Ольги Копосовой есть сестра-близнец по имени Анна, которая живет в монастыре. Актриса объяснила это непростыми отношениями в семье: их мать никогда проявляла особой любви к дочерям-близнецам. Однако Ольга не обижалась на родителей, а Анна очень остро ощущала недостаток любви, и это сильно повлияло на нее.

«Аня обижалась, да. И стала из-за этого еще более замкнутой. Она всегда была неуверенным в себе человеком. И в школе, и потом, когда выросла. Я всегда знала, чего хочу, а она — нет. Как будто я забрала себе все это. Сейчас Аня живет в монастыре. Видимо, ей там понравилось. Там ее окружили какой-то теплотой. Ей всегда не хватало теплоты», — рассказала актриса.

Что известно о борьбе Ольги Копосовой с раком

В 2012 году у артистки диагностировали рак молочной железы.

«Я сама нащупала. Просто появился какой-то шарик. Я сначала, конечно, не думала про онкологию. А через год я уже чувствую, что у меня растет это образование», — вспоминала Ольга Копосова.

Звезда перенесла операцию и тяжелые курсы химиотерапии. После первого курса у нее выпали волосы.

«Потом был второй курс, после которого выпали и ресницы, и брови. Но я не хотела оставлять работу, рвалась на съемочную площадку после каждой процедуры», — признавалась Ольга.

После выздоровления артистка отказалась от вредных привычек, начала следить за фигурой и увлеклась спортом.

Чем сейчас занимается Ольга Копосова

Сейчас жизни актрисы ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След», где играет уже более 30 сезонов.

На вопрос журналистов, почему Копосова не снимается где-то еще, она отвечала: