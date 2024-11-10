Издание Variety внесло Юрия Борисова в число главных претендентов на «Оскар»

Аналитики из американского издания Variety считают, что у российского актера Юрия Борисова имеются все шансы войти в число номинантов на «Оскар» в 2025 году в категории «Лучший актер второго плана».

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По предварительным данным, артист, который сыграл в ленте «Анора» гопника Игоря, будет соперничать за награду с Кираном Калкиным («Настоящая боль»), Гаем Пирсом («Бруталист»), Дензелом Вашингтоном («Гладиатор-2») и Стэнли Туччи («Конклав»). При этом журналисты предположили, что победит Вашингтон, для которого это будет уже третий «Оскар».

Картине «Анора», победившей в Каннах, издание прочит «Оскар» за лучший фильм.

В начале сентября Юрий Борисов представил фильм «Анора» на кинофестивале в Торонто. Там он встретился с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

На официальной странице фильма были опубликованы кадры, где актер беседует со знаменитостью, они широко друг другу улыбаются. Сам Борисов никак не прокомментировал эту встречу, так как удалил из соцсетей свои аккаунты.