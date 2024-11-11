Куда пропал актер Марат Башаров

Дочь актера Марата Башарова Амели рассказала, что ее отец продолжает употреблять алкоголь. Что известно о зависимости артиста, в каких скандалах он был замечен?

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Что известно об алкогольной зависимости Башарова

Как отметил Пятый канал, наследница ведущего «Битвы экстрасенсов» рассказала, что ее знаменитый отец продолжает употреблять алкоголь.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад», — заявила девушка своим подписчикам в соцсети.

Общаться с отцом в таком состоянии, отметила Амели, сложно.

В эфире одной программы Марат Башаров утверждал, что это все недостоверная информация, и вообще, аккаунт ведет не его дочь. Тогда артисту рассказали, что его дочь Амели собирается лететь к избраннику в Лондон. Такое заявление привело Башарова в шок. Как оказалось позднее, он сам не читает ее соцсети.

В апреле 2020 года вышло две передачи на ТВ с участием Башарова — «Судьба человека» на канале Россия и «Секрет на миллион» на НТВ. В обеих программах Башаров честно признался в своей зависимости.

«Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать», — делился Марат.

Как сказал актер в эфире программы «Секрет на миллион», он начал выпивать за компанию с друзьями на рыбалке, позже, по его словам, он употреблял алкоголь даже на съемках.

Башаров добавил, что несколько раз кодировался, но это не ослабило его тягу к спиртному. Актер вспомнил историю о гипнотизере, который пытался вылечить его от зависимости с помощью давления на глаза.

Как сложилась личная жизнь Башарова

Первой женой Марата Башарова была Елизавета Круцко. В браке родилась дочь Амели. Пара развелась в 2004 году.

Второй женой актера стала Екатерина Архарова. В 2014 году она попала в госпиталь с сотрясением мозга и переломом носа. В травмах Архарова обвинила Башарова. Артист в ответ заявил, что Архарова давно страдает от алкоголизма, но не отрицал, что ударил ее.

В 2017 году Башаров женился на Елизавете Шевырковой. В браке на свет появился сын Марсель. Шевыркова признавалась, что минимум трижды подвергалась домашнему насилию и фиксировала побои в больнице, но прощала супруга. В 2018 году Башаров сломал жене нос. Тогда Шевыркова подала на развод.

После расставания с третьей супругой актер начал встречаться с коллегой Асей Борисовой, которая моложе его на 13 лет. Он также заявлял, что хочет жениться на молодой избраннице.

Что Башаров говорил о Зеленском, как относится к СВО

Марат Башаров заявлял, что дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он был актером и снимался в кино. Однако сейчас связь между бывшими коллегами потеряна.

«Я поддерживаю действия, которые предпринимает наш президент Владимир Путин в связи с событиями на Украине. Мой друг Владимир Зеленский — бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но как только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Звоню на его телефон, а он отключен», — делился Башаров с Teleprogramma.pro.

В 2019 году, когда Зеленский только баллотировался на пост президента Украины, Башаров тепло отзывался о коллеге. Он называл актера, ставшего политиком, великим человеком. Тогда же российский артист отмечал лидерские качества Зеленского. По его словам, коллега «на площадке за собой тащил все», «все равнялись на него».

Известно, что артист несколько раз ездил в Донбасс.

«Был в Мариуполе, встречался с людьми, читал стихи, пел песни. Это был мой самый лучший день рождения. Я чувствовал, что кому-то нужен, что могу чем-то помочь другим», — рассказывал актер в беседе с aif.ru.

Кроме того, Башаров говорил, что потерял уважение к коллегам, покинувшим Россию. Артист отказался верить таким людям.