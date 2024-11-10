Кинокритик назвал актера, повлиявшего на Леонардо Ди Каприо
На актерское становление Леонардо Ди Каприо, которому 11 ноября исполняется 50 лет, в начале карьеры повлиял старший коллега Роберт де Ниро, выразил свою точку зрения в интервью NEWS.ru кинокритик Александр Голубчиков. Он напомнил, что Ди Каприо и Де Ниро сыграли вместе в картине «Жизнь этого парня», которая вышла на экраны в 1993 году. Во время работы над лентой Ди Каприо, отмечает Голубчиков, впитал множество актерских приемов Де Ниро.
«Первые роли Ди Каприо случились во многом благодаря профессиональному заряду, который он получил от Де Ниро на съемках «Жизнь этого парня». И это очень заметно: практически во всех первых фильмах с Ди Каприо видны приемы, которые ранее можно было наблюдать у Де Ниро. Ди Каприо умеет впитывать», — отмечает Голубчиков.
К сожалению, считает критик, к настоящему времени у самого Де Ниро давно не было крупных интересных ролей, вместо этого он играет в пошловатых лентах на грани фола. Одну из последних работ — в ленте «Дедушка легкого поведения», где Де Ниро сыграл похотливого старика, — вряд ли можно назвать высоким искусством, говорит Голубчиков.
«Последний фильм с Де Ниро я видел еще до ковида. Это была комедия про какого-то скабрезного деда, даже не помню, как называлась... Играл деда мальчика-мажора. Дед не просто старичок, а довольно похотливый старикашка. Не самая лучшая, мягко говоря, роль артиста», — заметил эксперт.
Он предположил, что голливудские продюсеры перестали предлагать актеру работы, достойные уровня его таланта.
Ранее стало известно, что Роберт Де Ниро голосовал за вице-президента Камалу Харрис на выборах президента США. Он даже посетил митинг в ее поддержку вместе с актерами Леонардом Ди Каприо, Керри Вашингтон и Тессой Томпсон.