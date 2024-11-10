Кинокритик назвал актера, повлиявшего на Леонардо Ди Каприо

На актерское становление Леонардо Ди Каприо, которому 11 ноября исполняется 50 лет, в начале карьеры повлиял старший коллега Роберт де Ниро, выразил свою точку зрения в интервью NEWS.ru кинокритик Александр Голубчиков. Он напомнил, что Ди Каприо и Де Ниро сыграли вместе в картине «Жизнь этого парня», которая вышла на экраны в 1993 году. Во время работы над лентой Ди Каприо, отмечает Голубчиков, впитал множество актерских приемов Де Ниро.

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«Первые роли Ди Каприо случились во многом благодаря профессиональному заряду, который он получил от Де Ниро на съемках «Жизнь этого парня». И это очень заметно: практически во всех первых фильмах с Ди Каприо видны приемы, которые ранее можно было наблюдать у Де Ниро. Ди Каприо умеет впитывать», — отмечает Голубчиков.

К сожалению, считает критик, к настоящему времени у самого Де Ниро давно не было крупных интересных ролей, вместо этого он играет в пошловатых лентах на грани фола. Одну из последних работ — в ленте «Дедушка легкого поведения», где Де Ниро сыграл похотливого старика, — вряд ли можно назвать высоким искусством, говорит Голубчиков.

«Последний фильм с Де Ниро я видел еще до ковида. Это была комедия про какого-то скабрезного деда, даже не помню, как называлась... Играл деда мальчика-мажора. Дед не просто старичок, а довольно похотливый старикашка. Не самая лучшая, мягко говоря, роль артиста», — заметил эксперт.

Он предположил, что голливудские продюсеры перестали предлагать актеру работы, достойные уровня его таланта.

Ранее стало известно, что Роберт Де Ниро голосовал за вице-президента Камалу Харрис на выборах президента США. Он даже посетил митинг в ее поддержку вместе с актерами Леонардом Ди Каприо, Керри Вашингтон и Тессой Томпсон.