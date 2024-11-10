Умерла актриса Женевьева Град

Скончалась Женевьева Град, французская актриса и певица, сыгравшая Николь Крюшо, главную женскую роль, в линейке классических французских комедий про жандарма с Луи де Фюнесом. Они шли в советском прокате.

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Николь - дочь главного героя серии, ее персонаж появляется в трех первых фильмах франшизы.

80-летняя звезда умерла в клинике в ночь на пятницу. Причина смерти - рак. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на мужа актрисы.

Женевьева Град дебютировала на экране в 1959 году и оставила кино в первой половине 1980-х, снявшись в четырех десятках фильмов и сериалов. При этом работая не только на родине, но и в Италии и на международных проектах.

В ее списке - "Завоевание Коринфа", "Капитан Фракасс" (Изабель), "Арсен Люпен против Арсена Люпена", "Подвиги Геракла", "Гибралтар", "Дворец ангелов".