Актер Григорий Верник вышел в свет с девушкой

На неделе в столице прошла ежегодная премия OK! AWARDS. В толпе пришедших артистов, сценаристов и режиссеров можно было заметить Григория Верника. Обаятельный и привлекательный 24-летний актёр каждый раз разбивает сердца поклонниц. Так произошло и в этот раз. Ведь парень очень тонко намекнул присутствующим, что его сердце занято Полиной Денисовой.

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Сын Игоря Верника последнее время всё чаще мелькает в медиапространстве. Он покорил сердца зрителей несколькими успешными ролями в сериалах «Цикады», «Игры» и «Кентавр». Мало кто знает, что в фильмографии актёра уже более 30 проектов. Но бдительного зрителя интересует не только карьера артиста, но и его личная жизнь.

На премию журнала ОК! Гриша пришёл не один. Весь вечер он находился в компании главной героини новых «Папиных дочек». Пара много флиртовала, не стеснялась фотографов и даже обнималась.

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Также зритель обратил внимание на наряд влюблённых. Оба партнёра надели полностью чёрную одежду. Полина выбрала классическое платье на тонких бретелях и полушубок, дополнила образ чокером и металлическими серьгами. Волосы собрала в лаконичный и стильный пучок. Гриша надел брюки, пиджак и футболку.

Многие поклонники Верника-младшего были в шоке. Ведь все были уверены, что начинающий артист встречается с Марией Янычевой. Артисты познакомились в университете и довольно продолжительное время вместе появлялись на публике. Они также позировали перед объективами фотокамер на премьере «Кентавра». Судя по всему, пара рассталась, не сказав об этом никому ни слова.

Теперь пользователи сети дали молодому артисту звание «младшего ловеласа». Его отец Игорь Эмильевич долгое время также славился своими женскими похождениями. Актёру приписывали романы с Анной Семенович, Кети Топурией и Дарьей Мороз. Сын появился на свет от брака с Марией Казаковой. Пара довольно быстро развелась, после чего экс-супруга уехала в Америку.