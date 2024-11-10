Эмиграция, похороны Заворотнюк, муж-альфонс: как живет Ольга Прокофьева

Актриса Ольга Прокофьева, наиболее известная по роли Жанны Аркадьевны Ижевской в сериале «Моя прекрасная няня», реже начала появляться на экранах и светских мероприятиях. Как сейчас живет артистка, что говорили об эмиграции, была ли она на похоронах Анастасии Заворотнюк?

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Как Ольга Прокофьева относится к эмиграции

На фоне отъезда артистов из России после начала СВО у 61-летней Ольги Прокофьевой спросили, как она относится к эмиграции. Актриса не покидала РФ — она продолжает сниматься в кино и работать в театре имени Маяковского. Прокофьева сообщила, что во время гастролей за рубежом ей всегда хотелось поскорее вернуться домой, «привезти подарки и обнять близких».

«Опять же, это все от родителей. "Где родился, там и пригодился", — так говорили наши мамочки», — сказала артистка.

Она отметила, что во времена СССР иностранцы хорошо принимали русских за рубежом. Например, Прокофьева вспомнила, как продюсер Тельма Холт и актриса Ванесса Редгрейв сильно впечатлились спектаклем в Маяковке.

«И они здесь, в Москве, увидели наши спектакли в театре Маяковского, и две заплаканные женщины после спектакля кинулись нас обнимать, целовать. Это был их выбор. Абсолютно так же, со слезами на глазах, нас принимала лондонская публика», — уточнила актриса.

Прокофьева добавила, что так происходит, когда люди не смешивают искусство с политикой.

Какие отношения у Прокофьевой были с Заворотнюк, похороны

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с раком мозга. Артистка заболела спустя год после рождения третьего ребенка. Сообщалось, что Ольга Прокофьева не присутствовала на похоронах коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня», но пришла на могилу на 40-й день со дня ее смерти.

Очевидцы отметили, что Прокофьева старалась не попадать в объективы камер. Ольга передвигалась, опустив голову, а глаза скрывала под солнцезащитными очками. При этом актриса охотно общалась с другими гостями, присутствовавшими в тот день на Троекуровском кладбище. В частности, Прокофьева поддержала маму Анастасии — Валентину Заворотнюк.

Прокофьева ранее говорила, что никогда не была близкой подругой Анастасии, но за время совместной работы между ними сложились приятельские отношения.

«Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас остались хорошие приятельские отношения», — рассказывала актриса.

Чем известна Ольга Прокофьева

Ольга Прокофьева с отличием окончила ГИТИС, восхитив преподавателей дипломным спектаклем «Завтра была война». Тогда выпускницу позвали к себе сразу два ее бывших преподавателя. Андрей Гончаров предложил ей работу в театре имени Маяковского, а Марк Захаров — в «Ленкоме». Прокофьева выбрала первый вариант и служит там по сей день с 1985 года.

В кино артистка дебютировала в мелодраме «Униженные и оскорбленные» в 1990 году. Там ей досталась эпизодическая роль. Популярность Прокофьевой принес сериал «Моя прекрасная няня», вышедший в 2004 году.

«В Жанну Аркадьевну я вложила много труда. И меня зрители стали по этой работе узнавать. Нравится мужчинам вот эта перчинка в женщинах. И даже ее смех гукающей совы. Я в жизни не очень умею смеяться, а теперь вот иногда случайно смеюсь как Жанна. Она у меня яркая личность... А няню мне с самого начала предлагали сыграть. Но я отказалась. Посчитала, что она должна быть помладше и с более мягкой внешностью, более декоративной, что ли, как в американском оригинале. Думаю, я все правильно сделала», — говорила о роли в сериале Прокофьева.

Также актриса снималась в картинах «Адъютанты любви», «Лига обманутых жен», «Ненормальная», «Время счастья», «Выхожу тебя искать», «Крыша», «Анжелина», «Трое в Коми», «Между нот, или Тантрическая симфония», «Между нами, девочками. Продолжение», «Анатомия убийств — 3» и других. Всего в ее фильмографии более 70 проектов.

Последними ее работами стали сериалы «Развод по расчету», «Недетское кино». В 2025 году ожидается выход фильма «По любви» с участием Прокофьевой.

Актриса также активно гастролирует со спектаклями театра, расписание выступлений на месяц она публикует в своем Telegram-канале. Например, в ноябре Прокофьева посетит города Тверь, Брянск, Обнинск, Санкт-Петербург, Владимир.

Что известно о личной жизни Ольги Прокофьевой

В конце 1980-х Ольга Прокофьева четыре года встречалась с будущим медиамагнатом Владимиром Гусинским. Он несколько раз предлагал артистке выйти замуж, но она отказывалась. Спустя время Прокофьева рассталась с бизнесменом, так как влюбилась в партнера по спектаклю «Завтра была война» Юрия Соколова.

Актриса вышла замуж за коллегу в 1992 году. У пары родился сын Александр. Однако спустя 12 лет брак распался. Прокофьева признавалась, что жизнь с Соколовым была «сплошной прозой».

«Дело в том, что мой бывший муж на сцене выглядит очень романтичным человеком. В жизни же — сплошная проза. К примеру, на 30-летие он подарил мне утюг с намеком, что я должна лучше гладить ему рубашки», — рассказывала она.

Их скандальное расставание активно обсуждали в СМИ, бывшие супруги то и дело обменивались взаимными оскорблениями в прессе и занимались дележкой имущества. Спустя много лет после разрыва актриса заявила, что ее бывший супруг жил за ее счет.

«Муж орал на каждом углу, какая я плохая. Человек был альфонсом всю жизнь, поэтому считал, что должен кричать», — откровенничала Прокофьева в одном из телешоу.

Сейчас звезда «Моей прекрасной няни» не рассказывает о своей личной жизни.