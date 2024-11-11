Как живет актриса Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица рассказала, как пережила личную трагедию. В День матери, потерявшей ребенка, звезда сериала «Полярный» призналась, что сердце плода перестало биться на раннем сроке. Как ей удалось справиться с горем, что известно о жизни актрисы?

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Как Екатерина Шпица пережила потерю ребенка

Шпица в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что узнала о беременности незадолго до Нового года. Однако на первом скрининге звезде сообщили ужасную новость:

«К сожалению, сердцебиения нет. Диагноз — неразвивающаяся беременность».

На следующий день актрисе пришлось отправиться в операционную. Туда ее проводил муж.

«Мне очень помог разговор с медсестрой, которая поделилась своей историей потери. Поговорила, за руку подержала. Стало легче. Затем с полчаса парадоксально сладкого забытья под наркозом. И днем уже домой. Пришли мои родители из храма. Обнимали. Сынок был у другой бабушки, пока в неведении», — поделилась Шпица.

Актриса отметила, что решила дать себе еще день на то, чтобы прийти в себя и придумать, как поговорить с сыном. На следующий день звезда уже вышла на работу.

«Жизнь прекрасна, испытания временны, мы горевали, пока не испили чашу до дна, прошло время, и мы вернули себе ощущение счастья. Любим, верим и надеемся», — отметила Катерина.

Шпица рассказала, как смогла пережить потерю. Ей очень помогла поддержка и любовь близких людей. Актриса сразу обратилась к психологу, который специализировался именно на таких случаях. Кроме этого, она и сама много читала о своей проблеме, чтобы точно понять, что произошло.

Как Екатерина Шпица относится к СВО

В день начала специальной военной операции актриса опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о своем детстве, проведенном на Украине.

«Я проснулась в 07:30, включила телефон около 08:00 и вот все читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. Очевидцы, украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности, если можете уделить этому время», — написала Шпица.

Артистка подчеркнула, что не намерена разбирать, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«У меня лично нет иллюзий относительно потенциальной успешности поиска правды и осознания целесообразности всего происходящего. В такой смуте это просто невозможно постичь», — отметила она.

В январе 2023 года Екатерина Шпица обратилась к детям участников спецоперации. Она поздравила их с Новым годом и Рождеством и пожелала им осуществления смелых желаний, сопутствующей удачи и чуда.

Что Шпица говорила о запрете на въезд на Украину

Екатерина Шпица в 2018 году сыграла главную роль в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». После окончания съемок артистка призналась, что не боится попасть в черные списки Украины, так как ей запрещен въезд в страну с 2014 года из-за посещения полуострова.

«Эту ночь, когда меня развернули на паспортном контроле в Борисполе и отправили обратно в Москву через Минск, а я горько плакала, не забуду. Было ужасно грустно и больно. Стоишь с заграничным паспортом гражданина РФ и говоришь с работником таможни на беглом украинском, при этом ощущая себя чужаком», — рассказала актриса KP.RU.

Шпица заявила, что ее «ранит» конфликт между Россией и Украиной и она не может навестить родственников в Киеве, однако отказываться от ролей и посещения Крыма не намерена.