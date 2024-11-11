Драматург Максимов: гений Олега Борисова в том, что его роли не стареют

На прошлой неделе очень тихо, практически незаметно прошел юбилей великого русского актера Олега Борисова: 95 лет.

© кадр из фильма

Наша любезная культурная общественность занята бесконечными перестройками, переделками премий, многочисленными фестивалями и премьерами… Всякими она занята делами, наверное, важными. В этой череде актуальности юбилей гения русской сцены и экрана как-то затерялся. Хотя, на мой взгляд, должен был случиться мощный, всероссийский праздник: таких актеров, как Олег Борисов, даже наша, щедрая на таланты земля рождает не часто.

Чаще всего от человека остаются вещи, нужные его близким и родным. От актера совсем иные вещи остаются: его роли. И, если мы говорим о гении, роли эти очень долго не стареют.

Наверное, каждый по-разному может ответить на вопрос: "Каковы признаки великого актера? Не хорошего, талантливого, а вот именно - великого".

На мой взгляд, таких признаков два. Во-первых, то, о чем я уже сказал: долго не стареет то, что он делает. Смотришь на Олега Борисова, например, в картинах: "Остановился поезд", или "Крах инженера Гарина", или "Парад планет", или "Подросток", или "Дневник директора школы", или "Слуга"… Остановимся. Короче говоря, какой фильм с участием Олега Борисова ни смотришь - не понимаешь, как он это делает. Он не просто всегда органичен, но всегда интересен. Кажется, Борисов никогда не играл простых, понятных людей. Все сыгранные им персонажи нуждаются в том, чтобы их разгадывали.

Борисов никогда не играл простых, понятных людей. Все сыгранные им персонажи нуждаются в том, чтобы их разгадывали

И тут мы подходим ко второму качеству актера великого: он всегда играет, если можно так сказать, людей многослойных. Зритель слой за слоем открывает новые качества героя. Великий актер дает нам возможность познакомиться с неординарным и очень интересным героем. Вернитесь на несколько строчек моей колонки, вспомните перечисленные мной фильмы. Какие интересные люди, неоднозначные персонажи! К ним можно прибавить другие картины, иных героев - плоских среди них вы не найдете.

Олег Борисов начинал как комический актер. Сейчас мало кто вспомнит (да и я, признаться, об этом только читал), что именно Борисов вел первые выпуски КВН. А слава актера началась с уморительного персонажа Свирида Петровича Голохвостого из знаменитой картины "За двумя зайцами". Вот вам, пожалуйста, персонаж смешной, иногда уморительный, но не так уж простой - со своей правдой, со своей верой. Человек, короче говоря, а не - как это сейчас, увы, часто бывает - просто повод для смеха.

У Борисова была прекрасная школа: он учился в школе-студии МХАТ. Именно однокурсники придумали поменять настоящее имя Борисова - Альберт на сценический псевдоним Олег.

Как нередко бывает с гениями, в Москве артисту места не нашлось - уехал в Киев, а уже оттуда в знаменитый Большой драматический в Ленинграде. Тридцать пять лет ему было - не мальчик! - когда он поступил в БДТ - великую театральную школу Георгия Александровича Товстоногова. А потом был МХАТ - главный театр страны, и Олег Николаевич Ефремов - один из самых знаменитых режиссеров.

Это - да, историческая, но и человеческая притча про бессилие сильного человека

Когда произошло знаменитое разделение МХАТа на два театра, Борисов остался с Ефремовым, отношения с которым, как я понимаю, всегда складывались непросто. Да и может ли быть иначе между двух гениев? Но актер понимал значимость Ефремова. И все время надеялся на то, что ролей сыграет больше. Да, был Астров. Была одна из лучших ролей Борисова - Ростовщик в "Кроткой" по Достоевскому в постановке Льва Додина. Но понятно, что такого уровня артист имел право на большее.

И был спектакль, про который точно можно сказать: "Кто видел - не забудет": "Павел I" Дмитрия Мережковского в театре тогда еще Советской Армии в постановке Леонида Хейфеца. Абсолютно никаким преувеличением не будет сказать, что Борисов играл эту роль гениально.

Это была постановка про русского царя? Да. Про царя - неудачника? Безусловно. Историческая драма? Вне сомнений. Но главное - во всяком случае, так теперь вспоминается - это была история про человека, который постоянно упирается в стену, бьется об нее, борется, но ничего поделать не может. Фигура Павла I - странная фигура в Российской истории, часто гонимая… Оправдывали ли ее Хейфец и Борисов? Отчасти. Но самое интересное - во всяком случае, для меня - не в этом. Это - да, историческая, но и человеческая притча про бессилие сильного человека, про рок и про судьбу. Театральное действо, которое заставляло каждого зрителя задуматься не только о конкретном персонаже, не только о коловращениях российской истории, но - главное - о себе самом, о своей сути, о своих метаниях и борьбе.

Запомнилась актерская и человеческая мощь Олега Борисова. На огромной сцене он не только не терялся - но постоянно приковывал к себе взгляд.

Замечу: эту роль играл смертельно больной человек. Олег Борисов шестнадцать лет жил с тем недугом, от которого умер… Об этом знали лишь самые близкие ему люди. Откуда брал силы этот человек? Теперь уже не спросишь… Можно только догадываться: талант - то есть желание и умение делать свое дело - мучителен, но, одновременно, и питателен для человека. Он даже позволяет отодвинуть смерть, увы, не навсегда, но все же…

Надо, надо, просто необходимо вспоминать ушедших артистов. Необходимо не только им, но и нам, живущим. Эта память позволяет четче определять критерии, не сбиться с того пути, которым идешь. Да и просто - память о гениях делает нас чуть-чуть выше, лучше.