Пять актеров, которым пришлось состариться ради роли

Многие актёры, чтобы вжиться в роль, готовы на самые смелые подвиги. Например, сидеть часами в кресле гримёра и меняться до неузнаваемости. Мы собрали пять самых необычных случаев, когда артисту пришлось постареть на десяток лет ради съёмок в кино.

© кадр из фильма

И открывает список молодых стариков – Брэд Питт. Бывший супруг Анжелины Джоли часами терпел издевательства гримёров и визажистов, чтобы выглядеть правдоподобно в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». По сюжету у женщины родился ребёнок, время для которого шло наоборот. То есть, на свет он появился старым, а умер младенцем. К слову, недавно актёру исполнилось 60 лет, но он выглядит намного свежее и моложе своего героя.

Максиму Матвееву тоже пришлось просидеть ни один час в кресле гримёра во время подготовки к съемкам сериала «Мосгаз». В последнем деле муж Боярской играет состарившегося маньяка из первой части саги о следователе Черкасове. Согласно сюжету преступник почти 20 лет жизни провёл на урановых родниках, что отнюдь не прибавило ему здоровья. Чтобы вжиться в роль, актёр даже изменил голос. Сама Елизавета признавалась, что и грим и образ были настолько правдоподобными, что ей было не по себе общаться с супругом.

Владимир Вдовиченков в комедии-ностальгии «Батя» предстал сразу в двух образах: молодого отца и пенсионера деда. Для создания образа сценаристы использовали специальный силиконовый грим, который приходилось «надевать» на артиста по 2,5 часа. Скоро на экранах выйдет продолжение фильма с названием «Батя 2. Дед». В этой серии пожилого человека сыграет уже другой актёр.

Мишель Пфайфер, сыгравшая ведьму Ламию в фильме «Звёздная пыль» просто прописалась в кресле гримёров. Актрисе пришлось часами терпеть перевоплощение. Мастерские руки визажистов сделали из грациозной и шикарной женщины настоящую курагу. На образ главной героини было довольно жутко смотреть, но именно она, по мнению критиков, вдохнула в фильм жизнь.

И завершает парад «пенсионеров» Вайнона Райдер, сыгравшая старушку в фильме «Эдвард руки-ножницы». На момент съемок актрисе едва стукнуло 18 лет, однако она не побоялась критики и осуждения в её адрес. Несмотря на образ, именно со съёмок этой кинокартины у Деппа и артистки начался роман. Говорят, что Джонни даже набил татуировку с именем возлюбленной.