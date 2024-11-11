Кристин Милиоти хочет вернуться к роли Софии Фальконе из «Пингвина»

Кристин Милиоти стала звездой сериала «Пингвин» на уровне с Колином Фарреллом. Актриса сыграла Софию Фальконе — в интервью Кристин заявила, что она бы очень хотела вернуться к образу в «Бэтмене 2».

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По словам Милиоти, ей не терпится увидеть момент, когда София встретится с Селиной Кайл. Актриса говорит, что две героини смогут устроить «настоящий хаос и сжечь всё дотла».

Это моя самая безумная надежда — возможность вернуться к Кристин, потому что я так сильно полюбила эту роль. Это одна из моих любимых вещей, которыми я когда-либо занималась, и я просто одержима ею. И я думаю, что, если бы София и Селина Кайл объединились, мы бы просто устроили хаос. Я не знаю, как это сказать… мы бы просто сожгли всё дотла. Понимаете, что я имею в виду? В шутливой манере. Думаю, нам было бы очень весело.

На вопрос о том, хотела бы Милиоти, чтобы София объединилась с Бэтменом против Пингвина или с Пингвином против Бэтмена, актриса дала другой ответ — её устраивает союз с Селиной Кайл.