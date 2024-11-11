Юлия Гладченко рассказала о съемках в Голливуде

Актриса из России Юлия Гладченко всегда мечтала начать актерскую карьеру в Голливуде. Детские планы превратились в реальность. Но чего стоит эта мечта?

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Юлия Гладченко рассказала сайту «Страсти» о пути в киноиндустрии, харассменте, съемках с сестрой актера Тимоти Шаламе и мечте получить «Золотую пальмовую ветвь».

Юля, вам 23 года. Обычно к этому возрасту многие только заканчивают институт. Вы уже имеете опыт съемок в Голливуде. Где учились актерскому мастерству? Почему решили сниматься там? Вы выросли в Омске. Как за границей относятся к тому, что вы русская?

Относятся отлично! Часто просят научить русским фразам, спрашивают, насколько холодно в Сибири, и интересуются, чем жизнь в России отличается от Америки. У меня нет акцента на английском, так что обычно меня даже спрашивают, выросла ли я в Калифорнии. Поэтому разговор о том, что я родом из России, всплывает не так уж часто.

Вы сыграли главную роль в фильме «Training Wheels». Картину в будущем году представят в Каннах. Мечтаете о «Золотой пальмовой ветви»? Или об «Оскаре»?

Конечно, это моя большая мечта — выйти на сцену, забрать свой золотой приз и поблагодарить всех, кто сопутствовал этому. Но пока что я делаю все возможное для того, чтобы стать лучше и расти как актриса, шаг за шагом приближаясь к своей цели.

С кем из российских и зарубежных звезд работали? Вспомните интересный случай.

Как-то раз я снималась в сериале для стриминговой платформы на HBO Max. Сначала я не поняла, но позже выяснилось, что одной из моих партнерш по площадке была Паулин Шаламе — сестра того самого Тимоти Шаламе. Мы работали вместе, и все шло отлично, но позже водители, работающие на павильонах, рассказали, что между Паулин и другой актрисой произошел конфликт, который они описали фразой: «За 20 лет работы в Голливуде мы не видели ничего подобного». Это, конечно, добавило немного остроты атмосфере на площадке!

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Вам известно, какая зарплата у зарубежных актеров? С какого заработка начинали вы?

Зарплаты актеров здесь очень зависят от проекта. В Лос-Анджелесе, к примеру, можно хорошо заработать на рекламе и потом позволить себе сниматься в небольших независимых проектах «для души». Актерские гонорары сильно разнятся в зависимости от масштаба проекта и статуса актера: у звезд мировой величины гонорары действительно большие и могут достигать нескольких тысяч долларов за съемочный день. В обычных проектах зарплаты актеров варьируются от ста до тысячи долларов за день съемок.

В Голливуде высокая конкуренция? Актеры делают друг другу подлости?

Конкуренция здесь действительно сумасшедшая. Столько актеров, как в Лос-Анджелесе, нет, пожалуй, нигде в мире — сюда съезжаются люди со всего света, чтобы идти за своей мечтой. Но при этом я никогда не встречала столько поддержки, как здесь. Мои коллеги по цеху невероятно поддерживают меня и искренне радуются успехам. Я делаю то же самое, ведь мы все абсолютно разные, и двух одинаковых людей не бывает. Если человек идеально подходит на роль, то она его. А без взаимной поддержки в этой индустрии не выжить.

Сталкивались ли с харассментом? Можно ли сказать, что там это процветает? Отказали бы режиссеру, зная, что это будет стоить карьеры?

Однажды очень возрастной продюсер предложил мне протолкнуть карьеру, но я сразу отказалась. Никакая карьера не стоит того, чтобы переступать через свои принципы. Здесь к харассменту относятся очень серьезно: срок в тюрьме за такое может быть значительным, и общественный резонанс не пощадит никого. Я очень рада, ведь это дает ощущение безопасности на площадке. Все несколько раз уточняют, точно ли будет окей, если они прикоснутся ко мне или как-то взаимодействуют в сценах.

На что готовы пойти ради съемок? И что никогда не сделаете?

Я готова на все, что потребует от меня проект: похудеть, потолстеть, прожить непростой опыт, сделать что-то необычное с собой или даже выполнить трюк самостоятельно. Однако я никогда не переступлю через свои принципы (например, как в истории с харассментом) и не соглашусь на что-то, что мне было бы противно — например, съесть то, чего бы я не стала есть в обычной жизни.

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Какие новые технологии и тренды прослеживаются в киноиндустрии?

В последние годы в киноиндустрии активно внедряются новые технологии, среди которых особое внимание привлекает использование искусственного интеллекта (ИИ). ИИ применяется для создания цифровых двойников актёров, что позволяет использовать их образы без непосредственного участия. Это вызывает серьёзные опасения среди профессионалов, поскольку может привести к утрате рабочих мест и нарушению прав на собственный образ.

В 2023 году эти опасения вылились в масштабные забастовки сценаристов и актеров в Голливуде. Сценаристы начали забастовку 2 мая 2023 года, требуя регулирования использования ИИ в написании сценариев и повышения оплаты труда. Актеры присоединились к ним 14 июля 2023 года, выражая протест против использования цифровых копий без согласия и соответствующей компенсации. Эти забастовки привели к остановке многих проектов и затронули всю индустрию.

В результате переговоров были достигнуты соглашения, предусматривающие защиту прав актеров и сценаристов в контексте использования ИИ, а также улучшение условий труда и оплаты. Однако вопрос интеграции ИИ в киноиндустрию остается актуальным, и профессиональные сообщества продолжают следить за развитием ситуации, стремясь обеспечить баланс между технологическим прогрессом и защитой прав творческих работников.

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