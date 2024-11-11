В 16 бросила школу и уехала шокировать Голливуд: история Деми Мур

11 ноября 2024 года Деми Мур отмечает свой 62-й день рождения. Эта неординарная женщина не раз поражала мир своим талантом, смелостью и неоднозначными поступками. О яркой биографии звезды, ее лучших фильмах и личной жизни — подробнее в материале URA.RU.

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От бедности к славе: сложное детство

Деми Джин Гайнс родилась в 1962 году в Росвелле, Нью-Мексико — городе, известном своими загадочными историями о НЛО. Однако детство будущей звезды было далеко не волшебным. Ее биологический отец, Чарльз Хармон, покинул семью еще до ее рождения. Мать, Вирджиния Кинг, вскоре вышла замуж за Дэни Гайнса, чье имя Деми и носила в детстве.

Постоянные переезды, финансовые проблемы и семейные драмы стали частью ее ранних лет. В возрасте 16 лет Деми бросила школу и уехала в Голливуд в поисках лучшей жизни.

Первые шаги и первые скандалы

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Начало карьеры Деми было весьма многообещающим. Она начала с модельной карьеры, что позволило ей завести полезные знакомства в индустрии развлечений. Ее дебют в кино состоялся в 1981 году в фильме «Выбор». Однако настоящую популярность ей принесла роль в мыльной опере «Главный госпиталь».

Но с ростом популярности пришли и первые проблемы. Молодая актриса оказалась втянута в мир вечеринок, наркотиков и алкоголя. Во время съемок фильма «Огни Святого Эльма» (1985) ее зависимость стала настолько очевидной, что продюсеры потребовали от нее пройти реабилитацию, прежде чем продолжить работу. Этот период стал для Деми переломным: она осознала необходимость взять себя в руки и началась ее борьба с внутренними демонами.

Роль, которая изменила все

В 1990 году Деми Мур сыграла роль Молли Дженсен в фильме «Привидение». Эта роль не только принесла ей всемирную известность, но и превратила фильм в один из самых кассовых проектов того времени. Химия между Деми и Патриком Суэйзи заворожила миллионы зрителей, а сцена с гончарным кругом стала культовой и до сих пор пародируется и упоминается в поп-культуре.

После «Привидения» Деми стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Она снялась в таких фильмах, как «Несколько хороших парней» (1992) с Томом Крузом и Джеком Николсоном, «Непристойное предложение» (1993) с Робертом Редфордом и Вуди Харрельсоном, где история о миллионе долларов за ночь с замужней женщиной вызвала бурю обсуждений и споров о морали и ценностях.

Смелые решения и рекордные гонорары

Деми Мур не боялась рисковать и принимать смелые предложения. В 1996 году она снялась в фильме «Стриптиз», где исполнила роль матери-одиночки, которая становится стриптизершей, чтобы обеспечить свою дочь. За эту роль она получила рекордный для того времени гонорар — $12,5 млн, став самой высокооплачиваемой актрисой в истории кино на тот момент.

Несмотря на критику и неоднозначные отзывы о фильме, Деми отстаивала свой выбор, заявляя, что хотела показать силу и независимость женщины, готовой на все ради своего ребенка. Ее физическая подготовка и трансформация для роли вызвали восхищение у коллег и поклонников.

В 1997 году она еще раз бросила вызов индустрии, сыграв в фильме «Солдат Джейн» режиссера Ридли Скотта. Для роли первой женщины, прошедшей суровые испытания в спецназе ВМС США, Деми полностью обрела новый облик: обрела мускулистую форму и побрила голову наголо. Фильм стал символом борьбы за равноправие полов и показал, что женщина может быть не менее сильной и выносливой, чем мужчина.

Личная жизнь под лупой

Жизнь Деми Мур всегда была под пристальным вниманием прессы. Ее первый брак с музыкантом Фредди Муром, чью фамилию она оставила после развода, продлился всего четыре года. Затем у нее был роман с актером Эмилио Эстевесом, но до свадьбы дело не дошло.

В 1987 году Деми вышла замуж за Брюса Уиллиса. Их союз стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде. Пара выглядела идеальной: успешные карьеры, трое прекрасных дочерей: Румер, Скаут и Таллула. Однако после 13 лет брака они объявили о разводе. Несмотря на расставание, Деми и Брюс сохранили теплые отношения и продолжали вместе воспитывать детей, показывая пример цивилизованного развода.

Но настоящий шок у общественности вызвали отношения Деми с актером Эштоном Катчером. Разница в возрасте в 16 лет стала поводом для множества сплетен и обсуждений. Многие не верили в серьезность их отношений, называя Эштона «игрушкой» Деми. Однако пара прожила в браке восемь лет, прежде чем расстаться. Впоследствии Деми откровенно рассказывала о сложностях этого брака, изменах и своем эмоциональном состоянии.

Борьба с внутренними демонами

Деми Мур никогда не скрывала своих проблем и неудач. В 2019 году она выпустила автобиографию «Изнутри наружу», где откровенно рассказала о детских травмах, зависимостях, о болезненных разрывах в личной жизни и сложных отношениях с матерью, которая однажды продала за деньги ночь с дочерью.

Книга стала бестселлером и вызвала широкий резонанс. Многие восхищались ее смелостью и честностью. Деми не побоялась обнажить свои слабости, показав, что даже знаменитости сталкиваются с серьезными проблемами и часто остаются один на один с собой.

Влияние на современное общество

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В последнее десятилетие Деми Мур продолжает активно работать в кино и на телевидении. Она снялась в таких проектах, как «Корпоративные животные» (2019) и сериале «Смелые» (Brave New World) в 2020 году. Ее присутствие на экране по-прежнему привлекает внимание зрителей.

А недавно вышедший фильм «Субстанция», где Мур сыграла одну из главных ролей, произвёл настоящий фурор — да такой, что Деми Мур всерьёз рассматривают как одну из кандидаток на «Оскар».

Помимо актерской работы, Деми активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Она соучредитель фонда «ДНК» (Demi and Ashton Foundation), который борется против торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей. После расставания с Эштоном организация была переименована в «Thorn», и Деми продолжает ее поддержку.

Она также стала одной из первых знаменитостей, кто открыто выступил в поддержку движения Body Positive, призывая женщин принимать и любить свое тело независимо от возраста и стандартов красоты, навязываемых обществом.