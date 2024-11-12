Актриса Юлия Гладченко высказалась о перспективах ИИ в кино

Актриса поделилась мнением о перспективах искусственного интеллекта в кино.

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«Как артист, живущий и работающий в Голливуде, снимающийся в сериалах, фильмах и рекламе, я наблюдаю, как современные технологии захватывают кинематограф. Они и вредят нашей работе, и, наоборот, способствуют развитию», — заявила она в беседе с ИА RuNews24.ru.

По её словам, технологии во многом упрощают различные процессы. Вместе с тем, считает Гладченко, перспектива того, что её изображение может быть использовано без её ведома, пугает.

«Даже крупные студии, такие как Warner Bros, Paramount, Disney и Netflix, включают в свои контракты пункт о возможном дальнейшем использовании образа артиста без его согласия. Однажды мне предложили роль, где половина фильма должна была быть выполнена с помощью ИИ. Однако я отказалась, так как боялась доверить свой образ машине, которая могла бы изменить меня без моего контроля», — сообщила актриса.

Как считает Гладченко, зрители хотят видеть живых людей и ощущать настоящее творчество.

Актриса добавила, что человеческое присутствие в кино всегда будет важным фактором, который не сможет заменить ни один робот.

Ранее экономист, директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов на полях международного симпозиума «Создавая будущее» рассказал, что в будущем искусственный интеллект будет помогать человеку более эффективно зарабатывать и расходовать деньги.