Бен Аффлек допустил, что может покинуть Голливуд

На фоне громкого развода с Дженнифер Лопес Бен Аффлек нечасто откровенничает с журналистами. Однако в интервью о кинобизнесе актер неожиданно признался, что переживает из-за денег и думает, что может покинуть Голливуд. По его словам, в этой сфере все подвержены такого рода неуверенности, как актеры, так и сценаристы с режиссерами.

© Super.ru

«У нас может перестать звонить телефон. Сейчас самое время взять деньги. Но это приводит к тому, что у людей возникают противоречивые цели», — объяснил актер в интервью Deadline.

Из-за того, что любой фильм может провалиться, актеры привыкли рассчитывать на аванс, но при рекордных сборах фильма он может оказаться несправедливым, — считает Аффлек.

«Я не знаю, когда это может закончиться. Я в шаге от того, чтобы меня отменили, или я в шаге от того, чтобы больше никогда не сниматься в кино, и у меня есть семья и так далее. Естественно, люди стремятся делать то, что в их интересах», — заявил актер. Вместе с Мэттом Дэймоном актер стремится принести в бизнес больше справедливости: чтобы ни студия, ни актеры не оставались в проигрыше ни в случае провала, ни в случае успеха картины в прокате. «Для создания новой франшизы и привлечения к ней новых людей требуется новый оригинальный контент и идеи. Нельзя полагаться только на то, что работало раньше. Таким образом, существует определенный риск, и мы стремимся уравновесить эти две крайности», — заявил Аффлек в интервью.

Ранее Бен Аффлек назвал одно необычное условие, при котором будет готов снова ходить на свидания и строить отношения.