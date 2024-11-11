Возвращение на ТВ и отношение к СВО: как живет Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев возвращается на российское ТВ в новом сериале. Куда пропал актер после ухода с Первого канала, в каких сериалах и фильмах успел сыграть в последнее время?

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Кого играет Нагиев в новом сериале на СТС

25 ноября на телеканале СТС состоится премьера нового сериала, в котором Дмитрий Нагиев сыграл одну из главных ролей. В сериале «Кто быстрее?» он играет бандита по кличке Кекчуп.

Сюжет авантюрного сериала крутится вокруг бриллиантов на миллиард: попав в ДТП, Кекчуп разбалтывает девяти незнакомцам о спрятанном сокровище, называя два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, герои пускаются в погоню за драгоценностями, но не знают, что их догоняют бывший полицейский, которого играет Кирилл Полухин, его попутчица (Ольга Медынич), головорезы бывшей подельницы бандита (Анна Банщикова) и сам Кекчуп, который вышел из комы.

Съемки сериала «Кто быстрее?» проходили осенью 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Где еще успел сыграть Нагиев

Актер ушел с российского телевидения после начала СВО на Украине, но уезжать из России не стал. С 2022 года он успел сыграть главные роли в таких фильмах и сериалах, как «В активном поиске — 2», «Мой папа — вождь», «На ощупь», «Чикатило. Финальный сезон», «Кино про бандитов» и «Зять».

Также в 2024 году вышел спин-офф под названием «Тень Чикатило», где Нагиев также сыграл роль советского Чикатило, которого привлекли к расследованию убийств, совершенных ангарским маньяком Михаилом Попковым. Кроме того, в 2024 году выходит «Новый год в Березовке», где актер сыграл бандита по кличке Аллигатор.

На 2025 год назначены премьеры новой экранизации «12 стульев», где Нагиев играет Остапа Бендера, «Актерище», детектива «Злые люди» и фильма «Колбаса».

Когда и почему Нагиев ушел с ТВ

После начала СВО на Украине Нагиев отказался вести проекты на федеральных каналах и перестал посещать светские мероприятия.

Так, в сентябре 2022 года актер отказался продолжать работу в проектах «Голос» и «Голос. Дети», где его заменила Яна Чурикова. Генеральный продюсер телеканала Юрий Аксюта объявил, что артист устал и решил взять отпуск.

Позже Нагиев отказался от предложения вести Премию МУЗ-ТВ в 2023 году.

«Придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках"», — объявил он.

Что Нагиев говорил о спецоперации

Журналистка Ксения Собчак связывала уход Нагиева с телевидения со спецоперацией: из-за работы на Первом канале против актера могли ввести западные санкции, что стало бы поводом арестовать его счета за границей и запретить въезд в ряд стран.

«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Как и [Ивана] Урганта не увольняют. Просто дают отдохнуть», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Первый канал не комментировал эти предположения.

Нагиев публично не комментировал проведение спецоперации на Украине. Слухи о том, что он якобы пожертвовал на нужды российской армии 200 млн рублей, опровергла его директор Елена Шайкина. Позднее ситуацию прокомментировал сам артист, заявив, что у него «нет таких денег».

Что за марафоны в Дубае проводил Дмитрий Нагиев

Между тем, отказавшись от выгодных проектов на ТВ, Нагиев нашел новый способ заработка: он начал проводить в Дубае эксклюзивные марафоны о самопознании и актерском мастерстве для состоятельных клиентов.

Passion.ru пишет, что Нагиев обещает рассказать, «из чего складываются уверенность и харизма», а также о «секретах перед выходом на любую публику и актерских фишках при любой коммуникации». Желающим узнать секреты успеха придется заплатить от 260 тысяч до 412 тысяч рублей.

«Если ты дебил, находишься ты в зоне комфорта или не в зоне, ты им останешься... Если ты умный, тонкий, глубокий человек со вкусом, в зоне или не в зоне, ты останешься человеком со вкусом. Поэтому не стремитесь из нее выйти и не слушайте, развесив уши, что из нее надо выходить», — рассуждает Нагиев в видео в своем блоге.

Вместе с отцом «курсы» ведет также сын актера Кирилл Нагиев. Отец утверждает, что он «входит в список самых востребованных актеров в возрасте до 35 лет».

Нагиев-младший снимается в кино с 2004 года. Он успел сыграть в отдельных эпизодах сериалов «Папины дочки», «Безмолвный свидетель — 3», «Каменская-6». Первую главную роль он сыграл в сериале «Анечка» (2012–2013). Также в главных ролях он появлялся в лентах «Марафон желаний» (2020), «Чума: Вторая волна» (2020), «Стендап под прикрытием» (2021). В 2025 году с Кириллом Нагиевым выходит комедийный сериал «Мэр поневоле».