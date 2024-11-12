Себастиан Стэн назвал персонажа, которого бы вновь хотел увидеть в Marvel

В недавнем интервью Себастиана Стэна, известного по роли Баки Барнса в киновселенной Marvel, спросили о том, какого героя он бы вновь хотел увидеть на больших экранах. Выбор актёра оказался очевидным.

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По словам Стэна, он бы вновь хотел увидеть Стива Роджерса вместе со своим персонажем. Речь, вероятно, идёт о желании Себастиана вернуть Криса Эванса к роли Капитана Америка.

Актёры долгое врем работали вместе: впервые их дуэт можно было увидеть в «Первом мстителе», а затем Баки периодически появлялся в различных проектах киновселенной Marvel. Персонажа в том числе можно будет увидеть в «Громовержцах» и двух следующих «Мстителях». О возвращении Эванса ходили слухи, но пока их никто не подтвердил.