У Арнольда Шварценеггера родился внук Форд

Дочь актера Арнольда Шварценеггера стала многодетной матерью. Писательница Кэтрин Шварценеггер и ее муж артист Крис Пратт сообщили в соцсетях, что у них появился сын, и раскрыли имя мальчика.

«Мы рады объявить о рождении нашего сына Форда Фицджеральда. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а брат и сестры Форда в восторге от его появления. Мы чувствуем такую благодать и благодарность. С любовью, Кэтрин и Крис», — написали супруги.

Пара также растит двух общих дочерей: четырехлетнюю Лайлу и двухлетнюю Элоиз.

Для зятя Шварценеггера новорожденный мальчик стал четвертым ребенком. От первого брака с артисткой Анной Фэрис Пратт воспитывает 12-летнего сына Джека. Пара развелась в 2017 году. Актер общается с мальчиком и периодически делится снимками с ним в соцсетях.

Экс-политик признавался в интервью, что не очень обрадовался желанию Кэтрин связать жизнь с актером. По словам Шварценеггера, он знал слишком много примеров, как артисты изменяли своим женам из-за постоянных соблазнов, однако не стал препятствовать свадьбе дочери. Экс-губернатор Калифорнии отмечал, что надеется на порядочность зятя, а в противном случае ему придется познакомиться с «Терминатором».

Ранее внучки Шварценеггера снялись в одинаковых платьях в объятиях друг друга.