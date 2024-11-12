Тимоти Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана во время подготовки к байопику

Актер Тимоти Шаламе признался, что в рамках подготовки к биографическому фильму «Никому не известный» ему пришлось выучить 30 песен Боба Дилана. Премьера байопика в США состоится в конце декабря.

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По словам актера, тот факт, что он сам исполнил песни в картине, придал ему уверенности на съемочной площадке:

«Это был самый уникальный вызов, с которым я когда-либо сталкивался».

Чтобы лучше влиться в роль Боба Дилана, Тимоти Шаламе также брал уроки по диалекту, игре на губной гармошке и движениям. Об этом он рассказал в интервью на Apple Music 1.

Ранее вышел трейлер байопика. В нем можно увидеть, как Тимоти Шаламе исполняет композицию Дилана A Hard Rain’s Gonna Fall (1963).