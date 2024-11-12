«Была вся в синяках». Женя Малахова вспомнила о съемках в кино

Певица Женя Малахова вернулась на сцену после долгого перерыва с треком «Потому что не было тебя». Музыка перестала быть частью жизни бывшей участницы группы Reflex, но лишь на время. После одного из лучших периодов в жизни интересы звезды поменялись.

© globallookpress

С тех пор как Малахова перестала петь и ушла в кино, изменилась масса всего. Женя добилась успеха на актерском поприще и дважды стала мамой. Сайт «Страсти» поговорил с вышедшей из тени знаменитости и узнал, не мешает ли ей активная творческая деятельность наслаждаться семьей и бытом. Также певица поделилась с нами секретом красоты и опасной историей из детства.

Этим летом вы дважды стали мамой, как изменилась ваша жизнь?

Ну, во-первых, катастрофически стало мало времени на себя. Точнее его сейчас нет вообще, потому что все то время, которое ты раньше имел, сейчас делится между двумя детьми.

Переносить вторую беременность было легче, чем первую, или наоборот?

Я очень сильно болела во вторую беременность. У меня выявили такие осложнения из-за гайморита, что я не могла лечиться. Это началось в начале беременности, когда нельзя было принимать никакие препараты, поэтому беременность была непростая. Но последние месяцы, это было лето, у меня было очень много сил, энергии, мечтаний, желаний, которые я сейчас как раз потихоньку реализую.

Планируете ли становиться многодетной мамой?

Если честно, двое детей на сегодняшний день с моим объемом работы — достаточно тяжело. Но знаете, можно полагать, Бог располагает. Не знаю, как оно будет, но в планы и в свой график я это пока не ставила.

У вашей дочери красивое и необычное имя! Как выбор пал именно на него?

Имя у нас действительно волшебное. Мы изначально на нем определились, но потом решили, как православная семья, что такого имени нет в православном календаре, и перевели свой взгляд на другие имена. Но малышка выбрала себе день рождения сама. Она родилась в праздник Петра и Павла, и мы поняли, что нельзя идти против ее воли. И решили остановиться на этом имени. Оно действительно уникальное.

Как вам удается совмещать заботу о двух детях и работу? Ведь вы снова занимаетесь музыкой, а еще в вашей жизни присутствует актерская стезя?

Да, это, правда, очень непросто. Иногда мне кажется, что я слишком за многое взялась. Но знаете, в моей жизни, во-первых, было несколько лет перерыва, не такого тотально постоянного, но все равно никто не отменял того, что за последние несколько лет я родила двоих детей. Меня разрывает от энергии, от возможностей, которые даются мне. Я понимаю, что энергоресурс, он, естественно, не безграничен. И, наверное, желание быть лучшей версией себя и чтобы дети мною гордились, оно преобладает, и все пока получается.

Вернетесь ли вы к съемкам кино? Как скоро, в каких проектах можно будет вас увидеть?

Совсем скоро выходит в кино детский фильм, который называется «Домовенок Кузя», на котором все выросли, и, собственно, у меня там большая роль. Это, конечно, для меня большая гордость, потому что это как прикоснуться к советской истории, мультипликационной, это большая честь. Также сейчас принимаю участие в съемках проекта «Искусство соблазнения». Такая интересная работа. Это сериал про женщин. Больше ничего не скажу. Ждите. Это стоит увидеть.

Случались ли курьезные ситуации на съемках или, может быть, опасные? Доводилось ли вам получать травмы?

Первое, что мне вспомнилось, это на съемках одного из сериалов, дело было в Ярославле. Я сказала, что трюки буду выполнять сама. Моя героиня выбиралась из открытого окна и соскальзывала с рамы. Она висела руками на карнизе. И я это делала сама, потом была вся в синяках, но получила просто колоссальное удовольствие.

© Passion.ru

До происшествия в Ницце, где вас обокрали, с вами происходили подобные ситуации в России или за рубежом?

Слава Богу, каких-то таких больших краж не было. По мелочи: где-то у меня вытащили iPhone, где-то меня пытались обокрасть. Я очень чувствую, когда ко мне подходят люди и нарушают мое пространство. Так было в одном из торговых центров. Поэтому я сразу же позвала к себе охранника и, соответственно, подозрительные люди от меня отошли. Однажды в детстве помню, как за мной бежал мужик. Это была смешная история. У меня было очень-очень много соток, такие 100 рублевые купюры, и мы с подружкой смеялись, типа у нас, извините за выражение, «котлета денег». И дальше я увидела человека, который за мной бежал всю дорогу. За нами туда подъехала машина с водителем. Мы сели, и он практически открыл дверь автомобиля. Ну, предполагаю, что хотел эту «котлету» заполучить. Но все закончилось, хорошо. Также у меня как-то украли Instagram* (признан запрещенным на территории РФ), я не стала его восстанавливать по причине того, что мне было так противно, что кто-то в нем копался.

Вы много путешествуете по миру, поэтому такой вопрос в дополнении к тому, что выше: где, на ваш взгляд, безопаснее - в России или за рубежом?

Я очень люблю нашу страну и считаю, что все максимально сделано для того, чтобы как можно меньше было происшествий. Знаете, я живу вроде бы и в центре, но и не совсем, и чувствую себя в безопасности, вне зависимости от того, во сколько я выхожу.

Ваш брат проживает в США, а мама на Кипре. Возникало ли у вас желание перебраться за границу?

Мне никуда не хочется переезжать. Здесь моя работа, моя семья, мои дети.

Вы получили высшее юридическое образование. Приходилось ли задействовать знания из института в обычной жизни или при построении карьеры?

Знаете, мне кажется, что главное, чему нужно было научиться, это правильно подписывать договоры. Но, признаюсь, на лекциях я сидела исправно, поступила сама, но не всегда умею читать договоры. Слава богу, есть кто-то, кто делает это за меня.

Мы увидели у вас в социальных сетях историю про испорченный отпуск. Что произошло? Ситуация с паспортом Павлы по-прежнему осталась нерешенной?

Я буду, наверное, уже в глубокой старости понимать, для чего и почему. Это действительно был испорченный отпуск с точки зрения того, что мне было очень плохо морально без своего ребенка. Павле было всего два месяца, когда мне пришлось уехать без нее. Хотя я на самом деле очень много сделала из этого всяких выводов. Я стала совершенно по-другому относиться к людям, которым приходится разлучается со своими детьми. Паспорт, кстати, так никто не нашел. Он просто как будто провалился, причем была проделана такая огромная работа, столько разных людей было задействовано. И сами люди, которые как бы непосредственно потеряли паспорт или имели какое-то отношение к тем людям, которые потеряли паспорт, разводили руками. Но, видимо, для чего-то ребенку нужно было остаться дома в Москве с моими бабушками.

Почему вы решили вернуться на сцену?

Я очень объективный человек и знаю, что музыка — это мое, что у меня это очень круто получается. Все мое окружение никогда не понимало, почему вообще я так долго до этого шла. Но, наверное, причиной тому было то, что надо было оказаться в нужное время, в нужном месте, с нужной командой. Сейчас я чувствую за собой огромную поддержку людей, которые поверили в меня. И я очень надеюсь, что я их не разочарую и не разочарую своих слушателей.

Планируется сольный проект или вы подумываете над созданием своей группы, как Reflex? Нет ли у вас продюсерских амбиций?

В моей жизни уже была группа, и это были прекрасные шесть лет жизни, очень интересные. Одна из самых крутых групп России, красивых, музыкальных. Но именно поэтому в свое время я поступила в театральный, в ВГИК, точнее в киновуз, ушла в актерство, потому что нужно всегда понимать, что ты должен двигаться вперед. И моя история была закрыта с глубоким уважением к группе Reflex. Сегодня я двигаюсь дальше, и это самое интересное.

Поддерживаете ли отношения с бывшими коллегами из группы?

Я в хороших отношениях с группой Reflex. Я вообще очень неконфликтный человек, и мне кажется, что прозвище «другоманка» ко мне прицепилось не просто так. Я не люблю расходиться с людьми плохо, и мне самой очень неприятно от этого состояния, если вдруг так получается по моей или не по моей вине.

Если ли у вас в планах дуэт с кем-нибудь из российской эстрады или молодых артистов?

Пока в планах у меня не стоит никаких дуэтов, но стоят очень интересные песни. Я думаю, что слушателей я очень удивлю. Так что пусть следят за моими социальными сетями.

Планируются ли гастрольные туры?

Совсем недавно я была в Якутии с концертом. И знаете, я поняла, что я очень соскучилась именно по сцене. Это был такой кайф, когда люди реагировали на твои песни, произошел такой обмен энергией. Я очень по этому скучала.

Какая песня самая дорогая вашему сердцу? Из своих или вообще

Невозможно, наверное, ответить и выбрать что-то самое-самое любимое, потому что каждый трек ты проживаешь. Наверное, такой отправной точкой и моим таким действительно звездным и любимым треком является песня «Мама». Мне до сих пор приятно, что очень многие подходят ко мне и узнают по этому треку. Причем иногда это люди чуть ли не младше меня. Поэтому, наверное, трек «Мама», который написал Витя Дробыш, является моим самым любимым.

Как относитесь к ремейкам в музыке? Вам хотелось бы перепеть чей-нибудь хит?

Именно сейчас, как раз уже вышел ремейк песни группы Reflex «Потому что не было тебя». Я считаю, что необходимо переснимать классику, перепевать классику, чтобы современное поколение не забыло действительно классные фильмы, классные книги, хорошую качественную музыку.

Что вам ближе по ощущениям – сцена или кино?

Я не могу сказать, что мне ближе кино или музыка, потому что и то и другое питает меня. Наверное, все связано с тем, что в свое время, когда я была совсем маленькая, я попала в детский музыкальный театр юного актера. И, соответственно, там было музыкально-театральное направление. И поэтому мне все нравится одновременно. Хотя, конечно же, усидеть на двух стульях очень тяжело. Но я думаю, что сама вселенная выберет, какой мой путь главный.

Вы сыграли с мужем свадьбу в ресторане быстрого питания. Почему вы выбрали именно такое место, а не пышный банкетный зал?

Нет, у нас не было там свадьбы. Мы просто оказались в том месте, когда ехали на сам праздник из ЗАГСа. Мы были такие голодные, что решили закупиться в одной из точек питания. Нас там подловили и сфотографировали.

Не мешало ли вам творчество в устройстве личной жизни?

Мой муж не знал моих песен. Потом он сказал, когда я ему показала, что какую-то одну, вроде, слышал. Фильмы мои тоже не смотрел. Мало того, мне кажется, что он до сих пор не знает, что я снималась в половине моих фильмов. Поэтому нет, мне не мешало творчество в личной жизни. Наоборот, это ценно, когда человек любит не какой-то фасад, а именно тебя.

Ваши фото в соцсетях производят фурор! Есть ли у вас советы для наших подписчиц, как оставаться в такой прекрасной форме после рождения второго ребёнка?

На самом деле самое главное, и раньше я это говорила, спорт. Спорт, безусловно, помогает вернуть качество тела. К сожалению, не могу сейчас себе позволить заниматься спортом, потому что у меня просто физически нет на это времени. Но главный совет, который я бы дала подписчикам — это все-таки знать меру. Можно все, только надо знать, когда ты это ешь, когда ты наслаждаешься, а когда ты наносишь вред своему организму.

Как вы относитесь к пластике? Хотели бы что-нибудь с её помощью изменить в своей внешности, как другие звезды?

Я категорически против пластики для себя. Потому что я актриса и считаю, что у меня должна быть та внешность, которая подходит моему возрасту для того, чтобы сниматься в кино.

Присутствуют ли в вашей жизни вредные привычки? Если да, то как боретесь с ними?

Я очень люблю поесть. Вредная еда в моей жизни присутствует. Не люблю ограничения.

В одном из интервью вы рассказывали, что незнакомые люди желают смерти вам и вашему ребенку. Как справляетесь с таким хейтом? Не приходилось обращаться за помощью в полицию?

Я не слушаю чужих людей. Они мне не интересны

Что для вас страсть?

Страсть для меня это что-то, что отнимает все твои мысли целиком и полностью. Я вообще человек очень страстный, поэтому всегда нахожу какие-то вещи, которые меня очень занимают.