Восемь актеров, которые сделали тату в честь фильмов и сериалов

Татуировки могут быть без смысла — просто для красоты или эпатажа. Но часто люди вкладывают в рисунки особый смысл. Например, актеры посвящают тату проектам, в которых они участвовали и которые оставили на них серьезный отпечаток. Кто и что набил в честь своей работы? Узнали в новой подборке.

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Павел Прилучный — большой фанат тату. Часть из них посвящены семье, часть — проектам, оставившим особый след в душе актера. Например, штрихкод на шее связан с первой большой ролью Павла в боевике “На игре”. А крест на запястье — это напоминание о съемках в “Закрытой школе”.

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Лента “Звезда родилась” стала для Леди Гаги особенной. Еще бы, за нее она получила “Оскар”! В честь съемок певица и актриса набила на спине татуировку, посвященную своей героине Элли. Это роза вдоль позвоночника, увенчанная надписью “La Vie en Rose”. Эту знаменитую песню Элли исполняла в баре, когда туда зашел Джейсон (его сыграл Бредли Купер).

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По задумке режиссеров у Джека Воробья в “Пиратах Карибского моря” была тату в виде ласточки и заката. Джонни Деппу так понравилась эта задумка, что он “сохранил” ее и воплотил в реальности. Правда, надпись “Джек” — это не отсылка к киногерою, а имя младшего сына Деппа.

Настя Ивлеева

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Одна из тату Насти Ивлеевой посвящена ее первому “громкому” проекту. Речь, конечно, о шоу “Орел и решка”. В честь него ведущая набила самолет и маленькое сердечко. Получилось просто, но очень красноречиво.

Звезды “Властелина колец”

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Иногда проект так сближает актерский состав, что все актеры делают себе тату на память о совместной работе. Так поступили звезды “Мстителей”, а еще весь каст “Властелина колец”. У Элайджи Вуда, Орландо Блума, Билли Бойда, Шона Бина, Вигго Мортенсена, Шона Эстина, Доминика Монахэна и даже сэра Иэна МакКеллена есть одинаковые тату в виде слова “девять” на эльфийском языке. Отказался от затеи только Джон Рис-Дэвис, сыгравший Гимли.

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В последний день на съемочной площадке “Во все тяжкие” Брайан Крэнстон узнал, что в их команде есть тату-мастер. Тогда актеру пришла гениальная идея. Он попросил коллегу набить ему что-нибудь на память о сериале. В итоге теперь на безымянном пальце Крэнстона есть маленький логотип шоу.

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Эмилия Кларк в чем-то похожа на Павла Прилучного: она тоже оставляет на себе напоминания о любимых проектах. Так, у актрисы есть тату в виде трех миниатюрных драконов — в стиле “Игры престолов”. А после работы в “До встречи с тобой” Эмилия набила себе шмеля.

Селена Гомес

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Селена Гомес, конечно, тоже актриса, но в честь актерской работы она ничего не била. А вот после продюсерского дебюта в сериале “13 причин почему” звезда набила точку с запятой. То же самое сделали и другие члены съемочной команды, в том числе исполнители главных ролей.