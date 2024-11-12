Реанимация и бездетность: как живет Юрий Николаев

Telegram-канал SHOT пишет, что народный артист России, телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию. Что произошло с артистом, какие последние новости выходили о нем?

© globallookpress

Что известно о здоровье Юрия Николаева

По данным канала, сейчас 75-летний артист находится под наблюдением врачей. Как стало известно SHOT, народному артисту стало плохо вечером, у него сильно поднялась температура, после чего он упал в обморок.

«На место вызвали скорую, Николаева экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где сразу же отправили в реанимацию. Сейчас врачи пытаются определить точный диагноз и причины обморока, Юрий Александрович сдает анализы и проходит различные медобследования», — утверждают авторы канала.

В 2007 году у телеведущего обнаружили рак кишечника. Николаев рассказывал, что болезнь несколько раз отступала, однако затем снова возвращалась.

«Я человек верующий. И каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи, содеянные во все дни живота моего. Поэтому никогда не спрашиваю, за что. Я грешен. И я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле», — говорил Николаев в программе «Судьба человека».

В молодости артист страдал от алкогольной зависимости, о чем писала KP.RU. Недуг был крайне серьезным, Николаев мог позволить себе прийти на съемочную площадку в состоянии опьянения. Супруга артиста пыталась помочь ему справиться с недугом, однако ее старания долгое время были тщетны.

Из-за пристрастия к спиртному Николаева даже отстраняли от работы. Из-за того, что ведущий пришел пьяным на пятничный прямой эфир, его лишили должности на полгода. Спустя шесть месяцев Николаеву разрешили вернуться, и тот навсегда отказался от пагубной привычки.

«На работу стал опаздывать и выпивал, было такое. Лапин (председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин. — NEWS.ru) на полгода отстранил меня от эфиров, я приносил тексты своим коллегам. И перед Новым годом — кажется, это был 1978-й — Сергей Георгиевич меня вызвал и сказал: "Меня замучили телезрители письмами и звонками с вопросом, куда ты исчез из эфира, в общем, берись за ум и с нового года приступай"», — рассказывал Николаев в интервью NEWS.ru.

Как сложилась личная жизнь Юрия Николаева

Первой женой Николаева стала однокурсница Галина, с которой он ходил на репетиции. Пара прожила вместе всего пару лет.

В 1975 году он женился на экономисте Элеоноре Николаевой. Супруги живут вместе по сей день, однако у них нет детей.

«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто, пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — признавался актер.

Что Юрий Николаев говорил об уехавших артистах

Актер занимает патриотическую позицию. Артист категорично относится к тем, кто уехал из России после начала СВО.