Как сложилась жизнь актрисы Татьяны Васильевы

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что столкнулась с обманом мошенников. Что об этом известно, как сложилась жизнь актрисы?

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Как мошенники обманули Татьяну Васильеву

В эфире «Пусть говорят» актриса Татьяна Васильева рассказала, что ей по видео позвонил незнакомый номер, в кадре можно было увидеть большой кабинет с российским флагом, библиотеку и дубовый стол — вдалеке виднелся мэр Москвы Сергей Собянин.

«Случилась большая трагедия. Из федеральной казны украдены все деньги ночью», — начал градоначальник.

Актриса отметила, что «вся вспотела», и спросила, какова ее роль в этом. Ей тут же ответили, что сейчас позвонит министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и все подробно объяснит. Не прошло и пяти минут, как действительно звонит чиновник — обстановка сродни первой: кабинет, флаг и мужчина, удивительно напоминающий министра МВД.

«На ваш счет были перечислены 30 миллионов рублей, а после с него их отправили туда, нашим врагам. Сейчас с вами свяжется...» — произнес голос по телефону.

Каким-то чутьем Васильев почувствовала, что ее хотят развести и бросила трубку. А затем, когда ей звонили после, просто не поднимала трубку.

«Я видела, что это не Собянин, это не его речь, не его манера поведения. Точно также Колокольцев — ну это не он. Я же понимала это, но все равно общалась с ним. Значит, у мошенников есть возможность держать человека, что он начинает верить», — поделилась звезда.

Что Татьяна Васильева сказала о Петросяне, ставшем отцом в 78 лет

Васильева в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвала необдуманным решение 78-летнего юмориста Евгения Петросяна стать отцом в третий раз. По ее словам, артист заранее обрек ребенка на жизнь с приемным отцом после своей смерти. Васильева отметила, что оставленное Петросяном наследство не принесет счастья его новорожденной дочери.

«Он помрет, как мы все это сделаем. А что дальше будет? Об этом мужчины не задумываются в этом возрасте. Наследство оставил, деньги есть, есть мать. Мать захочет, естественно, мужчину привести в дом. Он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложатся отношения с чужим человеком? Разве об этом не надо думать? Разве деньги дадут человеку счастье?» — прокомментировала появление ребенка у Петросяна Васильева.

Известно, что 13 марта 2024 года юморист стал отцом в третий раз. Дочку, которую назвали Матильдой, родила пятая жена артиста Татьяна Брухунова.

Что известно о личной жизни Татьяны Васильевой

Актриса была замужем несколько раз. Первым супругом стал коллега по сцене Театра имени Маяковского Анатолий Васильев. В браке родился сын Филипп, который впоследствии получил юридическое образование, но позднее все же пошел по стопам родителей и окончил ВГИК.

В Театре сатиры у Татьяны Васильевой начался роман с партнером по спектаклю «Гнездо глухаря» Георгием Мартиросяном. Разведясь с Васильевым, она вышла замуж за него.

После развода Васильев не поддерживал отношения с экс-супругой и сыном. Лишь спустя 26 лет они воссоединились на сцене — в антрепризном спектакле «Розыгрыш», где Васильева и Васильев играют бывших супругов. В постановке задействован и их сын Филипп.

В 1986 году у актрисы родилась дочь Елизавета. Сначала наследница поступила на факультет журналистики в РГГУ, но в итоге, как и Филипп, выбрала актерскую профессию.

В 1995 году Васильева и Георгий Мартиросян развелись. Сейчас актриса не замужем.

У Васильевой уже пятеро внуков. Четверых ей подарил сын Филипп. У него двое сыновей, Иван и Григорий, от первой жены Анастасии Бегуновой и две дочери, Мирра и Сарра, от второй жены Марии Болонкиной. Дочь Елизавета воспитывает сына Адама, которого родила в браке с бизнесменом из Дагестана.

Чем болеет Татьяна Васильева

В июле прошлого года сообщалось, что Васильеву доставили в больницу, где она некоторое время провела в реанимации, из которой ее позже выписали. Врачи оценивали состояние артистки как средней степени тяжести.

В сентябре актриса рассказала NEWS.ru, что у нее обнаружили «камни в ушках». При этом сначала Васильева подумала, что ее разбил инсульт или инфаркт.

«У каждого человека есть камушки. У всех. И когда они куда-то не туда встают, начинается сильное головокружение. Я была уверена, что меня какой-то инсульт разбил. Профессор пришел и сказал: "Есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем?" Я ему сказала, что с плохой. Он ответил, что это не лечится, но приступ не повторится. Надо научиться с этим жить. А хорошая новость, что это не инсульт и не инфаркт, а камни в ушках», — рассказала Васильева.

Камнями в ушах называют доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение. Во время него в полукружный канал вестибулярного аппарата попадают кристаллы карбоната кальция (отолиты), которые способны перемещаться под действием силы тяжести.