12 ноября 2024 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко могло бы исполниться 89 лет. Как прошло ее детство в годы Великой Отечественной войны, какими ролями она запомнилась, как сложилась личная жизнь актрисы?

Как прошли детство и юность Людмилы Гурченко

Будущая актриса появилась на свет 12 ноября 1935 года в Харькове. Она родилась в творческой семье: отец был баянистом и работал в филармонии, а мать, не получившая образование из-за беременности, помогала мужу организовывать концерты. Именно отец вселил в дочь веру в то, что она сможет стать актрисой.

Гурченко принадлежит к дворянскому роду по материнской линии, в то время как ее отец был выходцем из крестьянской семьи. Разница в возрасте между родителями актрисы составляла 20 лет.

Людмила с раннего детства проявляла артистические способности: она прекрасно пела и выразительно читала стихи. Этот дар не раз помогал ей в трудные времена. Во время войны, когда отец ушел на фронт, а мать осталась одна в оккупированном Харькове, Людмила пела перед немецкими казармами взамен на остатки еды.

В 1944 году, еще до окончания войны, Людмила поступила в музыкальную школу, где проявила недюжинное усердие и талант.

Окончив обучение, Людмила Гурченко перебралась в Москву и была принята во ВГИК. Там она получила первые театральные роли. А на дипломных постановках проявила себя как актриса, танцовщица и музыкант. Но театра для Людмилы оказалось недостаточно. Она задалась целью стать звездой киноэкранов.

Что известно о творчестве Людмилы Гурченко

В 1956 году Гурченко дебютировала в кино с фильмом «Дорога правды». В 1956 году она сыграла Леночку Крылову в «Карнавальной ночи». В этой роли она исполняла песни и танцевала, что принесло ей успех и поклонников. Следующим проектом Гурченко стал фильм «Девушка с гитарой». Хотя он не имел такого успеха, как «Карнавальная ночь», за Гурченко закрепилась слава актрисы легкого жанра. В 1960-х годах она перестала получать роли в крупных проектах, возможно, из-за подработки в качестве концертной артистки для рабочих.

Но существует и неофициальная теория, по которой Гурченко впала в немилость из-за отказа сотрудничать с КГБ. Впрочем, каким бы темным ни был этот период, именно тогда актриса получила первые трагические роли в кинолентах «Балтийское небо» и «Рабочий поселок».

В семидесятых годах режиссеры начали снова приглашать Гурченко на заметные роли. За это десятилетие она снялась в следующих кинокартинах: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Табачный капитан», «Мама», «Сибириада», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров».

Ради своей карьеры Гурченко была готова терпеть боль. Например, во время съемок фильма «Мама» она серьезно повредила ногу. Кость оказалась раздроблена на множество мелких осколков. Прогнозы врачей были неутешительными. Однако актриса не только справилась с травмой, но и в короткие сроки вернулась к съемкам и даже к танцам.

В восьмидесятые годы Гурченко сыграла свои лучшие роли: Маргариту в мелодраме Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова», Веру в «Вокзале для двоих» Эльдара Рязанова и Раису в комедии «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. После роли в «Вокзале для двоих», Гурченко получила звание «Народная артистка СССР» и стала еще более известной.

Ее фразы из фильмов, такие как «Почему же крашеная, это мой натуральный цвет» из «Любовь и голуби», разошлись на цитаты. Гурченко снялась в более чем 90 фильмах, получила множество наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством».

Как сложилась личная жизнь Людмилы Гурченко

За 75 лет актриса успела побывать замужем пять раз. А с одним из своих мужчин она прожила целых 18 лет, так и не зарегистрировав отношения.

Мужья Людмилы Гурченко были людьми именитыми и связанными с культурой. Так, в первый раз актриса, будучи 18-летней девушкой, пошла под венец с режиссером Василием Ордынским. Брак прожил всего два года. Далее последовали такие же непродолжительные отношения со сценаристом Борисом Андроникашвили, а позже с актером Александром Фадеевым.

В 1967 году Гурченко стала женой Иосифа Кобзона. Для эстрадного певца это был второй брак, для актрисы — четвертый. Они ревновали друг друга, их отношения были страстными, но супруги часто ссорились, и дело даже доходило до рукоприкладства. Их брак продлился три года. Певец изменил жене с ее лучшей подругой.

«Люся уезжала на съемку и оставила свою ближайшую подругу Таню Бестаеву (актриса Театра Моссовета, звезда фильма «Тени забытых предков. — NEWS.ru) присматривать за Машей. Бестаева была безумно красивая, с атласной кожей. И мы с ней поехали в Рузу, в Дом композиторов, отмечать Новый год. Отправили Машку родителям, а сами уехали. Когда Люся вернулась, друзья ей про нас рассказали», — рассказывал в интервью KP.RU Кобзон.

Актриса не простила измену и отправила мужу телеграмму: «Горбатого могила исправит», а позже развелась. Впоследствии Гурченко всегда негативно отзывалась о Кобзоне и называла их брак ошибкой.

После Кобзона Гурченко наконец удалось найти долговечную любовь. Ее избранником стал пианист Константин Купервейс. Они решили не регистрировать отношения, но прожили вместе почти два десятка лет: с 1973 по 1991 год.

В 1993 году Гурченко обручилась с продюсером Сергеем Сениным. Муж и жена не расставались вплоть до 2011 года, до смерти артистки.