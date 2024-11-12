Советский и российский актер Константин Хабенский получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» и Антона Городецкого в фильме «Ночной Дозор». Что известно о его жизни, какие последние новости выходили об артисте?

Что известно о здоровье Хабенского и его супруги Ольги

Telegram-канал Mash сообщил, что супругу Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве. По его данным, у 43-летней артистки обнаружили проблемы с суставами.

Канал отмечает, что среди симптомов недуга — боли и отеки, из-за чего возникают трудности с передвижением. Mash пишет, что у Литвиновой болезнь на ранней стадии, поэтому медики надеются купировать ее развитие.

Сама Литвинова заявила, что информация о ее госпитализации не соответствует действительности. В разговоре с «Газетой.Ru» она сообщила, что находится на работе, а не в больнице.

«Информация недостоверная. Меня не госпитализировали, я не в больнице, я на работе», — сказала она.

В сентябре появилась информация, что 52-летний Константин Хабенский попал больницу в состоянии средней тяжести. «Газета.Ru» сообщала, что врачи диагностировали у артиста гипертонию с преимущественным поражением сердца. Причиной назвали ревматическое поражение, которое влияет на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Хабенский, однако, опроверг эту информацию.

«Удачи вам в фантазиях», — заявил артист.

Как Хабенский боролся за жизнь первой жены

Хабенский в 2000 году женился на журналистке Анастасии Смирновой. Через семь лет у пары родился сын Иван. Почти сразу после появления ребенка на свет у супруги актера диагностировали опухоль головного мозга.

Хабенский приложил много усилий, чтобы заработать на лечение Анастасии: он распродавал имущество, соглашался на любые роли, чтобы отправить жену в клинику в Лос-Анджелесе. Он даже обращался к народной медицине и знахарям в надежде спасти любимую женщину.

«В свое время я сам многие мифы попробовал на вкус и цвет. Когда болела жена, верил во все: летал за какими-то чудо-препаратами, ездил в Бишкек за чудо-медом, общался со знахарями, которые проводят экспериментальное лечение. Хватался за каждую соломинку», — говорил Хабенский в интервью Lenta.ru.

У Смирновой ненадолго началась ремиссия, однако потом болезнь вернулась, и состояние супруги актера начало ухудшаться. Анастасия умерла в 2008 году. Незадолго до ее кончины муж и жена обвенчались.

В память о Смирновой артист основал «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Организация существует уже 16 лет.

После смерти жены Хабенский начал постепенно выплачивать долги: продал большой дом и переехал с сыном в жилье поменьше, много снимался и занимался воспитанием Вани. Позже актер отправил ребенка жить в Испанию, где мальчик провел девять лет. Сейчас Иван живет в России.

В 2013 году актер женился во второй раз на коллеге, актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ольге Литвиновой. У них родились две дочери, Александра и Вера.

Что Хабенский говорил о спецоперации

В марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А. П. Чехова было опубликовано заявление Константина Хабенского. В нем актер отметил, что никогда не высказывался на политические темы и не собирается делать этого сейчас.

«В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни», — объяснил артист.

Он также призвал общественность не устраивать «публичных расправ» в социальных сетях над теми, кто выражает свои взгляды по поводу специальной военной операции.

В январе 2024 года Хабенский в фойе МХТ имени Чехова сфотографировался с участниками СВО. Поклонники тогда решили, что таким образом он выразил поддержку спецоперации.

Кроме того, Хабенский принял решение исключить из репертуара спектакли режиссеров, которые выступили с критикой в адрес российской власти. В частности, были отменены постановки Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова.

В январе 2023 года Хабенский также уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву, которые осуждали проведение спецоперации. После ухода из МХТ им. Чехова Назаров заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра, однако со временем актер поменял свое мнение и сообщил, что артист уволил его из-за политических высказываний.