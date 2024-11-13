Кто из российских комиков активно снимается в кино

Русские комики, обладая уникальным чувством юмора и неповторимым стилем, внесли значительный вклад в развитие отечественного кинематографа. Многие из них не только выступают на сцене, но и успешно снимаются в фильмах, создавая запоминающиеся образы, которые остаются в памяти зрителей на долгие годы. 7 ноября на экраны вышла семейная комедия «Поймай собаку, если сможешь», в которой сыграл актер, шоумен и пародист Дмитрий Хрусталев. А мы подготовили для вас топ популярных комиков, которые не только веселят зрителей, но и строят карьеру в кино.

© Popcake.tv

Дмитрий Хрусталёв

© Popcake.tv

Дмитрий помимо не только юморист. Он стал известен благодаря роли ведущего шоу Comedy Woman и соведущего программы «Вечерний Ургант». Недавно комика пригласили принять участие в съемках фильма «Поймай собаку, если сможешь». Сюжет повествует о семье Колечкиных и их преданной собаке Кристи, которая случайно проглатывает кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. В отсутствие хозяев дом становится ареной охоты для похитителей украшения. Защитить Кристи пытается бездомный пес Карузо, которого приютила семья. В то время как жадные бандиты преследуют собаку, Борис Колечкин сталкивается с богатым соперником Амиантовым, который пытается завоевать расположение его жены. На стороне Бориса — его любимая дочь, во всем поддерживающая папу.

Илья Соболев

© Popcake.tv

Этот известный комик и стендапер не хочет останавливаться только на юморе, поэтому пробует себя в разных сферах. У Ильи довольно богатая фильмография. Во многих проектах он появлялся в ролях второго плана, но свою первую главную он получил в сериале «Зовите Витю!» вместе с Александрой Бортич. Его персонаж – обаятельный мошенник Витя, который по сюжету меняется и предстаёт перед зрителями совершенно другим человеком. Также недавно в кино вышел фильм «Свободные отношения», где комик сыграл ожидаемую роль – друга семьи с отменным чувством юмора. Мужчина признаётся, что все персонажи в кино давались ему нелегко, ведь у него нет профессионального актёрского образования. Но множество проектов с его участием говорят об обратном – зрители ждут его появление в кинематографе.

Сергей Светлаков

© Popcake.tv

Сергей уже давно зарекомендовал себя в качестве успешного актёра комедийного жанра. Несмотря на то, что он делал перерыв в съёмках в кино, зрители всё равно ждали его возвращения и оно случилось! Один из известных проектов с участием Светлакова – фильм «Беляковы в отпуске», который снимался в солнечной Турции. Вместе со своей экранной супругой Светланой Листовой он попадает в неприятную ситуацию, оплатив отель не на этот год, а на следующий. Герои придумывают способ выбраться из этой ситуации, сопровождая картину шутками, которые характерны для комедий. Светлаков помимо съёмок также занимается продюсерской деятельностью. Его первый проект – историческая комедия «Казачок», которая рассказывает о перемещении подростка Стёпы в 17 век. Сейчас можно посмотреть только первый сезон, но Сергей продолжает работу над сериалом.

Евгений Петросян

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Евгений Петросян – один из самых известных комиков России, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Он стал популярным благодаря своим выступлениям на телевидении, а также участию в фильмах. Недавно комик получил свою первую главную роль в проекте «Манюня: Приключения в Москве». Евгений сыграл в семейной комедии старого друга бабушки главной героини. Именно помогает Манюне и её подругам в Москве. Героев ждут неожиданные приключения, весёлые события и знакомства. Одной из целей Петросяна на протяжении многих лет были съёмки в полнометражном фильме, и к 78-ми годам комику удалось воплотить мечту в реальность.

Гарик Харламов

© Popcake.tv

Гарик Харламов — современный комик, который завоевал популярность благодаря своим выступлениям на телевидении и участию в проекте «Comedy Club». Комик начал сниматься в кино давно и завоевал любовь зрителей. Одна из недавних работ Гарика – роль в фильме «Тёща», где компанию ему составила Лариса Гузеева. По сюжету они неожиданно меняются телами и придумывают, как выйти из этой ситуации. Ещё одна главная роль досталась Гарику в комедийном сериале «Гусар». По словам юмориста, в этом проекте было множество сложностей, начиная от грима, заканчивая временем, в которое нужно было перенестись Гарику, но он профессионально справился с поставленной задачей.