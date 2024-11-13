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От пневмонии умер актер Бент Мейдинг, игравший в «Мушкетерах»

На 88-м году умер датский актер, режиссер Бент Мейдинг. Артист скончался от тяжелой пневмонии 12 ноября, сообщает местная пресса со ссылкой на его супругу Сусс Уолд.

От пневмонии умер актер Бент Мейдинг, игравший в «Мушкетерах»
© Российская Газета

Бент Мейдинг родился в 1937 году в Свендборге, его основной страстью был театр - он дебютировал в 1958 году в Folketeatret в Копенгагене. В 1992-1996 годах был режиссером и одним из управляющих Det Ny Teater.

Среди ролей в кино - "Рептиликус", "Мушкетеры", "Банда Ольсена в ярости", "Итальянский для начинающих", "Братья". В картине "Королевское дело" 2014 года он играл вместе с Алисией Викандер и Мадсом Миккельсеном.

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