От пневмонии умер актер Бент Мейдинг, игравший в «Мушкетерах»

На 88-м году умер датский актер, режиссер Бент Мейдинг. Артист скончался от тяжелой пневмонии 12 ноября, сообщает местная пресса со ссылкой на его супругу Сусс Уолд.

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Бент Мейдинг родился в 1937 году в Свендборге, его основной страстью был театр - он дебютировал в 1958 году в Folketeatret в Копенгагене. В 1992-1996 годах был режиссером и одним из управляющих Det Ny Teater.

Среди ролей в кино - "Рептиликус", "Мушкетеры", "Банда Ольсена в ярости", "Итальянский для начинающих", "Братья". В картине "Королевское дело" 2014 года он играл вместе с Алисией Викандер и Мадсом Миккельсеном.